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發哥論足／左半8強死鬥別小看日本 右半8強西班牙獨領風騷

何長發
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俄羅斯世界盃小組賽結束，最終在八支種子球隊中，衛冕冠軍德國和波蘭都未能出線，德國被淘汰是本屆世界盃最大的震撼彈，而最大遺憾是非洲球隊在小組賽全軍覆沒，反而日本不僅是唯一出線的亞洲球隊，還是唯一出線的第四檔球隊（依世界排名，32強分為四檔各8隊，每檔選出一隊組成一組）。馬上進入一翻兩瞪眼的淘汰賽，豪強的失態，導致左半邊仍然強強撞在一塊，還真的是豪大考驗呢！而意外還能留在右半邊的西班牙可是得利了，但前景如何全看自己發揮而定。

世界盃小組賽各組第四檔球隊戰績
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列強分邊站後，抓實力最精準的國際賭球公司最新奪冠賠率開出，即知誰是淘汰賽開始被較看好的強隊，左半邊依然如前仍是巴西法國，甚至比利時還上升到位列法國之前；而右半邊原最被看好的德國摔死後，西班牙不動如山，也給英格蘭和克羅埃西亞上升了很大的空間。

世界盃足球16強賽開打前奪冠最新賠率。 擷圖自台灣運彩官方網站
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16強強對陣，左半邊：烏拉圭對葡萄牙；法國對阿根廷；巴西對墨西哥；比利時對日本。右半邊：西班牙對俄羅斯；克羅埃西亞對丹麥；瑞典對瑞士；哥倫比亞對英格蘭。

進入淘汰賽個個有實力，尤其較恐佈的左半邊八強裡，四支前後世界盃冠軍巴西、法國、阿根廷及烏拉圭撞邊外，還加上新科歐洲冠軍葡萄牙，中北美最強的墨西哥，還有一直高居世界月排名第三高的比利時，雖然日本相對較弱，但才發生了南韓擊敗德國的教訓之後，再強的隊誰也不敢小看對手了。

而在右半邊的八強中，兩支擁有前世界冠軍的西班牙與英格蘭隊，領銜著其他同來自歐洲的克羅埃西亞、丹麥、瑞典、瑞士及俄羅斯隊，七支歐軍中夾著唯一的南美勁旅哥倫比亞，右半邊整體的實力雖較另一邊看似弱了點，但較勁起來也相當有得拚的。

左半邊淘汰賽最引人關注的比賽應該是烏拉圭對葡萄牙，還有和法國對阿根廷。烏拉圭小組賽出線的非常順利，而葡萄牙有些驚險但好歹也出線了，這場焦點在看蘇亞雷斯和C羅的較勁。法國和阿根廷的比賽焦點顯然是阿根廷在小組賽勉強出線後，梅西和他的戰友能否振作發揮。而更大的話題是，這四支球隊的進攻王牌梅西、C羅、蘇亞雷斯和格里茲曼都是來自西甲，在聯賽中C羅和蘇亞雷斯、梅西和格里茲曼就互為勁敵。

左半邊8強球隊好手如雲，各個有實力，場場勢必都是龍爭虎鬥。 美聯社
左半邊8強球隊好手如雲，各個有實力，場場勢必都是龍爭虎鬥。 美聯社

右半邊引人關注的比賽是，兩支曾奪冠軍的球隊各自迎勁敵，西班牙對俄羅斯和英格蘭對哥倫比亞，俄羅斯雖然實力屬於歐洲二流但是占有東道主之利，而哥倫比亞整體實力並不比英格蘭差。整體而言，右半邊頭號熱門非西班牙莫屬，如果他們能發揮正常，相信有很大概率一路殺到決賽。而西班牙要再闖進決賽的擋路虎，可能要先提防克羅埃西亞這支開賽至今表現很出色的球隊之一。

因為德國提前出局了，或許很多人覺得右半邊好打，其實也未必，英格蘭所在的右半邊首先迎來哥倫比亞的挑戰，如果J羅傷癒復出的話，加上夸達拉多（Cuadrado），後防強力助攻手米納（Mina），實力絕對不能輕視。而右半邊下區另有瑞士也很有實力，相信沒人敢說有把握拿下瑞士的。

世足阿根廷法國葡萄牙巴西

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何長發

足球界人稱發哥，為前民生報資深體育專業記者，國內目前唯一連續十屆世足賽專業球評。

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