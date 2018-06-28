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udn2018世足賽起義時刻世足專欄

發哥論足／南韓驚奇比美歐洲10強 亞非最後希望就看今晚

何長發
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本屆世界盃32強小組賽將在今晚最後兩個小組戰後結束，取16強進入淘汰賽階段，目前已確定歐洲國家強勢占了10席，而南美至少3席，中北美洲1席，尚有兩席資格待今夜激戰定果，將由南美與亞非洲作最後的一搏，日本與塞內加爾成了亞洲和非洲晉級的最後一根希望之草。

這最後兩席剩H組三強之爭，代表南美的哥倫比亞在壓軸一輪直接與非洲僅存的塞內加爾搶勝，而亞洲唯看日本今夜對上已晉級無望的種子隊波蘭，對日本最有利的是，只要踢平即可晉級16強。

日本隊只要能踢平波蘭就能晉級16強，在賽前正進行最後的練習。 美聯社
日本隊只要能踢平波蘭就能晉級16強，在賽前正進行最後的練習。 美聯社

回看四年前的上屆2014巴西世界盃，闖進16強淘太賽的隊伍，最風光的是整個大美洲地區，包括南美和中北美洲區強勢占走了一半8個席位，而上屆歐洲只拿下6個席位，另兩個資格被非洲搶下，而亞洲國家則全軍覆沒。

再往前推看2010年南非世界盃，當時踢進最後16強賽的也是整個大美洲地區占了7席最多，而入圍參賽名額最多的歐洲地區，當時搶占了6席，另三席被非洲迦納，還有兩支亞洲國家日本和南韓成功晉級。

黑色之星迦納在2010世界盃16強賽時曾以2：1淘汰美國，可惜在8強賽時對烏拉圭...
黑色之星迦納在2010世界盃16強賽時曾以2：1淘汰美國，可惜在8強賽時對烏拉圭在最後的12碼PK戰中以2：4落敗。 歐新社資料照片

如今在歐洲大陸舉行，歐洲列強也展現整體的力量，強占走了一半以上的淘汰賽資格，A組的東道主俄羅斯，B組兩強西班牙與葡萄牙，C組的法國與丹麥，D組首名克羅埃西亞，E組的瑞士，F組的首名瑞典，還有末輪還未踢已晉級的G組兩強比利時與英格蘭。最大的意外是被看好的衛冕軍德國，竟在F組墊底出局。

讓德國重摔出局的竟是南韓太極虎。南韓在剛過去的這個比賽日，踢出了一場本屆世界盃最不可思議的結果，竟然在最後補時階段用兩球絕殺了本屆奪冠熱門的衛冕軍德國，讓德國戰車遭受80年來首次在世足小組賽被淘汰的下場。

南韓後衛金英權(中)在傷停補時的神奇進球，一腳把上屆冠軍德國隊踢出16強之外。 ...
南韓後衛金英權(中)在傷停補時的神奇進球，一腳把上屆冠軍德國隊踢出16強之外。 美聯社

本屆亞洲出席的幾支代表，在期待日本隊今晚能成功為亞洲保住晉級的最後一個席位外，而不幸已出局的幾隊至少也都留下漂亮的告別賽，尤其是南韓在臨別一戰，漂亮創下首次在世界盃擊敗強大德國隊的歷史紀錄，而且是踢個2比0的比數，更重要的是，這回靠的是南韓球員自己用真實力踢下的兩球絕殺，沒有裁判護航的不名譽陰影，南韓鐵漢這次很驕傲地漂亮退場。

漂亮退場的何只南韓一隊，西亞代表伊朗隊更再展現鐵血攻防本色，面對強如西班牙隊一球落後下，不斷用斜長傳將球攻到對方禁區，利用球員永不停歇的跑動，在前場不斷去撕開空檔，他們爆發出的那種超強的奔跑能力，差點把西班牙拖跨；壓輪之戰則逼瘋了C羅領銜的葡萄牙隊，差點逆轉勝，最終以1比1不敗收場；還在首戰摩洛哥時拿下他們這二十年來，也是整個西亞球隊第一次在世界盃上的勝場。伊朗隊踢出了西亞足球的頑強、技巧和鐵血，展現了永不服輸的精神，他們贏得了尊嚴和榮譽，發哥認為不管是南韓或伊朗隊，他們都是帶著悲壯退場的亞洲勇士。

伊朗和南韓雖然都沒能晉級，但在場上展現的拚戰精神都讓人留下深刻的印象，兩隊最後扮...
伊朗和南韓雖然都沒能晉級，但在場上展現的拚戰精神都讓人留下深刻的印象，兩隊最後扮演攔路虎的角色更突顯亞洲勢力的崛起。 美聯社

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何長發

足球界人稱發哥，為前民生報資深體育專業記者，國內目前唯一連續十屆世足賽專業球評。

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