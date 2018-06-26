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udn2018世足賽起義時刻世足專欄

發哥論足／六大冠軍球隊 小心強碰「死亡左半邊」

何長發
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世界盃32強的A組與B組最後之爭結束，隨後另六組在完成小組賽後，晉級的16強將進入淘汰賽階段，規程上已先劃分了左、右兩半邊各有8強爭拚最後的決賽資格，如今情勢看來，這天秤將可能出現嚴重的失去平衡，甚至誇張到也有可能會發生六支奪過世界盃冠軍的強隊，將強強撞邊一塊廝殺的緊張局面。

世界盃前20屆大賽中，先後只有八個國家球隊最終有實力贏得冠軍，而本屆獨缺義大利隊參與，另七個冠軍球隊在A組與B組結束後，B組西班牙在歷經最後裁判補時階段的進球，才與被淘汰的摩洛哥踢平，同組同時間進行的葡萄牙與伊朗之戰，多虧伊朗也是在補時壓哨進球逼平了葡萄牙，這一來西班牙在與葡萄牙同分、同淨勝球數下，憑正球數多一個而獲得B組首名晉級，在16強淘汰賽得以分在右半邊，而把小組第二的葡萄牙擠到左半邊，將面對較多的強敵考驗。

西班牙真應該好好感謝伊朗的奮戰精神，他們在對葡萄牙比賽結束前的罰球追平比數，幫助...
西班牙真應該好好感謝伊朗的奮戰精神，他們在對葡萄牙比賽結束前的罰球追平比數，幫助西班牙在16強賽時分到比較好贏的一邊。 美聯社

當A組烏拉圭以強勢壓倒東道主占穩首名晉級後，進入16強淘汰賽階段，這支1950年最後一次奪冠的烏拉圭隊，把自己帶入了左半邊再爭天下，16強賽要對上B組第二，換言之即將迎來歐洲新科冠軍葡萄牙隊的強力挑戰了，而這才剛開始而已，一旦進入八強，更得面對1998年世界冠軍法國的實力大考驗。

由於幾支熱門強隊在小組賽中仍存在不確定性的因素，這將造成最終這些原本視為熱門的強隊，並非如願在16強淘汰賽階段會進到所屬的半邊再戰下，也促使本屆世界盃有可能會在淘汰賽第一階段16強之爭就帶來高潮對決。

烏拉圭輕取地主俄羅斯好不快樂！但拿下分組第一後，卻踏上一了條充滿荊棘的爭冠之路。...
烏拉圭輕取地主俄羅斯好不快樂！但拿下分組第一後，卻踏上一了條充滿荊棘的爭冠之路。 美聯社

尤其在淘汰賽階段的左半邊區，C組方面，法國小組以首名晉級應很穩固，將劃分在左半邊，而小組第二資格在右半邊，丹麥希望大於澳洲。至於D組，除了克羅埃西亞已經確定出線之外，其餘三隊奈及利亞、冰島及阿根廷都有出線的希望。阿根廷如果最後一輪擊敗奈及利亞的話，最好也只能以小組第二的身份出線被劃分在左半邊。這一來1986年最後一次奪冠的阿根廷隊，在16強賽要遭逢氣勢在他們之上的法國隊，再不振作起來頂多也只16強止步。

而E組的形勢同樣比較膠著，五度奪冠的巴西隊，與瑞士及塞爾維亞將爭奪兩個出線名額。雖說巴西和瑞士攜手出線的幾率較大，但塞爾維亞也可能取代其中一強晉級。如果巴西以首名晉級的話，劃分在左半邊將先對上F組第二名，F組情勢墨西哥最好，而熱門的德國首場敗墨軍後陷入危情之中，可能變成以小組第二出線的話，那這下好戲可能提前上演了，即2014年冠軍德國將與2002年冠軍巴西及早捉對廝殺定生死了。

巴西現在還在為爭取晉級而努力，但萬一拿到分組第一，卻可能在16強賽立刻就要碰上強...
巴西現在還在為爭取晉級而努力，但萬一拿到分組第一，卻可能在16強賽立刻就要碰上強敵德國。 美聯社

至於G組，已提前雙雙晉級的英格蘭和比利時隊，在最後一輪將對戰以決定誰是第一或第二晉級。首名將劃分在左半邊，換言之，一旦淘汰賽過了16強這關後，到八強賽就避開不了巴西或德國的大考驗，如果1966年世界冠軍與黑馬比利時都想避開德、巴兩強的話，屆時G組的首名之爭就另有玄機了。

而最後的H組，日本與塞內加爾和哥倫比亞三隊都有望晉級，只有種子隊波蘭無望，而日本最後一輪即對上波蘭，形勢較有利。首名將劃分在右半邊，起碼可避開那可能擠上六支前後任世界冠軍球隊在一塊的左半邊。

日本球迷積極撿垃圾，無量功德迴向給球隊啦！日本隊現在情勢大好，最後一場若能擺平波...
日本球迷積極撿垃圾，無量功德迴向給球隊啦！日本隊現在情勢大好，最後一場若能擺平波蘭，很有機會在16強繼續爆冷！ 美聯社

如果本屆世界盃進入16強淘汰賽階段，真的出現了那「死亡左半邊」的六大前後世界盃冠軍球隊，加上與歐洲新科冠軍葡萄牙隊都會聚在同一邊的話，而這也意味著，本屆世界盃從淘汰賽階段開始，可能就要提前對決慘烈廝殺，如果真的按照這樣的劇情安排的話，那幸運分到右半邊區的只有西班牙一支曾於2010年奪冠過，那誰有望會是最大贏家，成為第九個世界盃新冠軍，是比利時、瑞士、墨西哥，還是克羅埃西亞呢？

向左走向右走，差很多！如果跟著列寧的指示往左邁進，恐怕會進入慘烈廝殺的戰場之中。...
向左走向右走，差很多！如果跟著列寧的指示往左邁進，恐怕會進入慘烈廝殺的戰場之中。 美聯社

世足葡萄牙巴西德國法國

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何長發

足球界人稱發哥，為前民生報資深體育專業記者，國內目前唯一連續十屆世足賽專業球評。

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