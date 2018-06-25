發哥論足／第二輪結束6喜8悲 5熱門球隊待壓哨定命運

俄羅斯世界盃32強分組賽第二輪今天結束，在今晚隨即展開八大組依序踢最後一輪比賽之前，已先確定了有8隊遭淘汰出局，其中H組的波蘭隊，成為本屆八組中唯一提前一輪無望晉級的種子隊，同時也有6強確定提前宣告進入16強淘汰賽階段，不過賽前最熱門的幾大奪冠強隊如德國 、巴西、西班牙、阿根廷及葡萄牙，都還待最後一輪的結果定論。

C羅的表現雖然讓球迷看得心花怒放，但葡萄牙的16強門票還不能保證到手。 美聯社

看看八大組的各組積分及得失球數情形，確定無緣晉級的8隊分別為：A組的沙烏地阿拉伯與埃及，B組的摩洛哥，C組的秘魯，E組的哥斯大黎加，G組的巴拿馬與突尼西亞，還有H組的波蘭隊。值得一提的是，這8隊在小組賽前兩輪比賽中全部輸球拿0分墊底。不過身陷F組的南韓隊雖然前兩輪都輸球，也抱鴨蛋，卻很微妙地還有一絲絲存活的機率在。

南韓雖然兩戰皆敗，球員早已哭成一團，但其實還沒有死透，如果奇蹟出現還是有晉級的機會。 美聯社

而在8隊悲情出局的同時，另有6強可先鬆口氣，已提前一輪晉級16強淘汰賽階段，他們是A組的俄羅斯和烏拉圭，C組的法國，D組的克羅埃西亞，G組的比利時和英格蘭。這6強均在各自小組賽2戰全勝積6分提前進入圍。

唯一最玄的是F組的墨西哥 隊，在首輪小組賽即以1比0撂倒衛冕的德國隊，次場再贏南韓隊，儘管也是2連勝積6分，不過在這組中卻因為德國、瑞典 同積3分，而南韓雖是0分，不過根據賽事規則，目前情況F組這4支球隊都還保有晉級的機會，而且都有可能被淘汰，這實在是太奇妙了！妙在連已兩勝積6分的墨西哥隊，仍可能被淘汰，甚至連輸兩場積分拿鴨蛋南韓隊，也還有一絲絲的出線希望。

墨西哥連贏兩場之後還無法晉級，F組成了真正的死亡之組，目前複雜地關係實在是像韓劇一樣奧妙。 美聯社

而最後那兩隊從F組脫穎而出，就看最後一輪南韓與德國互咬，以及瑞典死拚墨西哥之戰了，大熱的德國隊當然不會讓南韓這小小的機會演變出大驚奇，而瑞典如贏下搶先兩勝的墨西哥隊的話，那大有可能出現F組三強同為兩勝一負積6分，要先比得失球數之差，再比進球數高低，來決定那兩強可晉級，這太精彩吧!

而唯一提前無緣晉級的本屆世界盃八大種子隊之一波蘭隊，雖然憑FIFA世界排名高居八位被列入種子隊，但前兩輪的表現未讓人看出有強隊的水準演出，終遭淪落為本屆首支出局的種子隊，也是被提前淘汰的首支歐洲球隊。

波蘭身為種子球隊之一，竟然被哥倫比亞踢得潰不成軍，連兩敗之後也只能宣告出局。 美聯社

今晚各組依序將展開最後一輪的拚戰，除爭晉級資格外，更要考量踢進16強淘汰賽階段的對手問題，但對在小組賽慢熱而出狀況的強國，如阿根廷、德國甚至巴西而言，都已失去自己能決定要以小組第一或第二晉級的主導權，眼前一戰只有一個目標，就是贏球先保住晉級資格，再向前挺進了。