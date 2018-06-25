udn
udn
球評列表
傑拉德 傑拉德 羅伊 羅伊 鄭仲嵐 鄭仲嵐 喬齊安 喬齊安 慕亞 慕亞 謝凱邦 謝凱邦 吳敏欣 吳敏欣 梅塞施密特 梅塞施密特 Bayes Izo Bayes Izo 何長發 何長發 關之恆 關之恆 張皓勛 張皓勛 Dennis Dennis
udn2018世足賽起義時刻世足專欄

發哥論足／第二輪結束6喜8悲 5熱門球隊待壓哨定命運

何長發
用LINE傳送

俄羅斯世界盃32強分組賽第二輪今天結束，在今晚隨即展開八大組依序踢最後一輪比賽之前，已先確定了有8隊遭淘汰出局，其中H組的波蘭隊，成為本屆八組中唯一提前一輪無望晉級的種子隊，同時也有6強確定提前宣告進入16強淘汰賽階段，不過賽前最熱門的幾大奪冠強隊如德國、巴西、西班牙、阿根廷及葡萄牙，都還待最後一輪的結果定論。

C羅的表現雖然讓球迷看得心花怒放，但葡萄牙的16強門票還不能保證到手。 美聯社
C羅的表現雖然讓球迷看得心花怒放，但葡萄牙的16強門票還不能保證到手。 美聯社

看看八大組的各組積分及得失球數情形，確定無緣晉級的8隊分別為：A組的沙烏地阿拉伯與埃及，B組的摩洛哥，C組的秘魯，E組的哥斯大黎加，G組的巴拿馬與突尼西亞，還有H組的波蘭隊。值得一提的是，這8隊在小組賽前兩輪比賽中全部輸球拿0分墊底。不過身陷F組的南韓隊雖然前兩輪都輸球，也抱鴨蛋，卻很微妙地還有一絲絲存活的機率在。

南韓雖然兩戰皆敗，球員早已哭成一團，但其實還沒有死透，如果奇蹟出現還是有晉級的機...
南韓雖然兩戰皆敗，球員早已哭成一團，但其實還沒有死透，如果奇蹟出現還是有晉級的機會。 美聯社

而在8隊悲情出局的同時，另有6強可先鬆口氣，已提前一輪晉級16強淘汰賽階段，他們是A組的俄羅斯和烏拉圭，C組的法國，D組的克羅埃西亞，G組的比利時和英格蘭。這6強均在各自小組賽2戰全勝積6分提前進入圍。

唯一最玄的是F組的墨西哥隊，在首輪小組賽即以1比0撂倒衛冕的德國隊，次場再贏南韓隊，儘管也是2連勝積6分，不過在這組中卻因為德國、瑞典同積3分，而南韓雖是0分，不過根據賽事規則，目前情況F組這4支球隊都還保有晉級的機會，而且都有可能被淘汰，這實在是太奇妙了！妙在連已兩勝積6分的墨西哥隊，仍可能被淘汰，甚至連輸兩場積分拿鴨蛋南韓隊，也還有一絲絲的出線希望。

墨西哥連贏兩場之後還無法晉級，F組成了真正的死亡之組，目前複雜地關係實在是像韓劇...
墨西哥連贏兩場之後還無法晉級，F組成了真正的死亡之組，目前複雜地關係實在是像韓劇一樣奧妙。 美聯社

而最後那兩隊從F組脫穎而出，就看最後一輪南韓與德國互咬，以及瑞典死拚墨西哥之戰了，大熱的德國隊當然不會讓南韓這小小的機會演變出大驚奇，而瑞典如贏下搶先兩勝的墨西哥隊的話，那大有可能出現F組三強同為兩勝一負積6分，要先比得失球數之差，再比進球數高低，來決定那兩強可晉級，這太精彩吧!

而唯一提前無緣晉級的本屆世界盃八大種子隊之一波蘭隊，雖然憑FIFA世界排名高居八位被列入種子隊，但前兩輪的表現未讓人看出有強隊的水準演出，終遭淪落為本屆首支出局的種子隊，也是被提前淘汰的首支歐洲球隊。

波蘭身為種子球隊之一，竟然被哥倫比亞踢得潰不成軍，連兩敗之後也只能宣告出局。 美...
波蘭身為種子球隊之一，竟然被哥倫比亞踢得潰不成軍，連兩敗之後也只能宣告出局。 美聯社

今晚各組依序將展開最後一輪的拚戰，除爭晉級資格外，更要考量踢進16強淘汰賽階段的對手問題，但對在小組賽慢熱而出狀況的強國，如阿根廷、德國甚至巴西而言，都已失去自己能決定要以小組第一或第二晉級的主導權，眼前一戰只有一個目標，就是贏球先保住晉級資格，再向前挺進了。

世足德國韓國墨西哥瑞典

留言

何長發

足球界人稱發哥，為前民生報資深體育專業記者，國內目前唯一連續十屆世足賽專業球評。

作者其他文章
熱門文章
udn 瘋運動粉絲團
udn 瘋運動
Top