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發哥論足／補時絕殺逆轉秀狂演 小組賽已高潮不斷

何長發
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世界盃足球賽場上，球星較量比踢出身價與份量外，重要的是個個披國家隊戰袍為國家榮譽而戰，不到裁判鳴笛結束絕不放棄最後的反擊機會，於是連著兩天都讓我們目睹了不可思議的最後裁判補時階段，一再演繹逆轉勝的最終絕殺高潮，看得全球觀戰球迷莫不為之沸騰。

今天讓我們再見識到了德國足球戰車那堅韌不屈的戰鬥意志力，面對比他們先拿下一勝的同為F組對手瑞典隊，此役非贏不可，連踢平都對自己出線局勢不利，當兩軍交戰，德國還被瑞典搶先破網造成情勢十分危險，不過德國隊基本戰力本就不錯只是慢熱，下半場積極攻擊下先追平了比數，眼看要被瑞典搞平之際，就在裁判補時進入第95分鐘，靠著克魯斯（Toni Kroos）的間接自由球漂亮掛遠角，終使德國演出最後絕殺的逆轉勝。

德國隊展現鋼鐵般的求勝意志，發動一波又一波綿密的攻勢，在比賽即將結束前由克魯斯(...
德國隊展現鋼鐵般的求勝意志，發動一波又一波綿密的攻勢，在比賽即將結束前由克魯斯(左)的間接自由球在夜空中畫出完美弧線，今夜沒有北歐神話。 美聯社

而在德國之前，E組的瑞士隊也才首演本屆世界盃的第一場精彩逆轉勝，情境跟德國這場頗為相似，也是面對同組搶先拿下一場的塞爾維亞之役時，先丟失一球開始落後追擊下，把比數扳成了平手，但瑞士十字軍將士永不停歇，就在90分鐘到點之際，從自己禁區搶奪下反攻球後迅即快速反擊，一個穿越地面長傳，由爆發力強且腳下功夫出色的沙基里（Shaqiri），很聰明地先來個斜線快步迎上接應傳球，以避免掉入塞爾維亞的後防越位陷阱，然後單刀突破得逞，完成了最後的絕殺逆轉勝。

瑞士中場沙基里(左)在第58分鐘時起腳射中門柱，但他保持耐心，把握比賽結束前的最...
瑞士中場沙基里(左)在第58分鐘時起腳射中門柱，但他保持耐心，把握比賽結束前的最後機會，演出精彩大絕殺。 美聯社

這就是世界盃足球賽迷惑全球人愛看的致命吸引力，眼看又要有一支熱門強隊一勝難求陷入危情之際，隨即讓大家瞬間又驚爆絕殺勝出，之前另一熱門軍巴西隊不正是這樣嗎，眼看要被哥斯大黎加成功逼平了，危機之際，巴西球星站出來救主，庫蒂尼奧（Coutinho）和內馬爾（Neymar）相繼在裁判補時階段，為巴西雙雙演出了絕殺進球。

到目前為止算算，在進入裁判補時階段的進球情形已先後出現了8球，而其中更有4球是補時絕殺致勝入球。藉此發哥要說明當法定的上下半場45分鐘比賽時間到點之際，裁判會依因比賽過程中有發生球員受傷，或者比賽爭議事件甚至雙方打架情事等等，裁判會補上幾分鐘的加時比賽，不過很多人卻老是說成了「傷停時間」，也因被很多人這樣稱之，反而造成了對此正確說法的被誤解，因此特別說明正確說法應稱之「裁判補時階段」的加時幾分鐘才對。

巴西巨星內馬爾(左)對任何能進球的機會絕不放過，隊友在裁判補時階段進球後，他還是...
巴西巨星內馬爾(左)對任何能進球的機會絕不放過，隊友在裁判補時階段進球後，他還是沒有任何鬆懈只想守成，在比賽即將結束前狠狠地再進一球。 美聯社

就在今天結束的這個世界盃比賽日，頭場G組的比利時5比2強取突尼西亞之役，7個進球至少讓我們又看到了有3球，是出現在發哥強調的球門左右兩邊5至10碼的絕殺地帶；而隨後登場的墨西哥2比1險勝南韓之戰，墨西哥靠赫南德茲（Javier Hernandez）贏球的那顆很關鍵入球的突破點，也是在此即球門左邊10碼內起腳破網。

而第三場瑞典率先攻破德國大門的那球，也正是利用一次防守者背後空間傳送，由前鋒托伊沃寧（Ola Toivonen）迎上接應凌空來球，控一下之後在德國後衛與守門員都迎過來封阻之際，挑球過了德國門神諾伊爾（Manuel Neuer）的上空飛入球門內，而他的突破位置同樣就在那絕殺地帶得逞。

瑞典前鋒前鋒托伊沃寧(右)利用極佳的接球位置優勢，輕輕地把球挑進。 美聯社
瑞典前鋒前鋒托伊沃寧(右)利用極佳的接球位置優勢，輕輕地把球挑進。 美聯社

左右兩邊這守方危險地帶，對於守門員而言可說是尷尬地帶，因為要不要離開球門的中心位置去冒險封球，是個很尷尬的考量，一旦出搶失手後門就失火了，所以也稱之為「尷尬地帶」吧。

德國瑞典瑞士塞爾維亞世足

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何長發

足球界人稱發哥，為前民生報資深體育專業記者，國內目前唯一連續十屆世足賽專業球評。

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