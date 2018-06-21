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udn2018世足賽起義時刻世足專欄

發哥論足／近半比賽只進1球 為何1比0超乎想像多？

何長發
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世界盃大會第七個比賽日，三場小組賽都踢成1比0收場，而目前已賽完的20場比賽中，竟高達9場的最終比數正是1比0，幾乎占了一半的比數皆是此結果。媒體炒新聞說太巧合了，不過發哥告訴大家1比0的比數特別多，不是今天才如此，老早就統計過世界盃最常見的結果就是1比0。

在世界盃歷史上，超過60%的比賽最終結果，有5個比數最常見。其中最常見的比數即1比0，它佔據了全部比賽的18.8%。排名第二的比數是2比1，有14.5%的場次最終以這個結果收場。2比0的比數共占11%排第三。此外，還有9.8%的比賽結果是1比1，而0比0悶平收場則占到全部場次的8.2%。

而本屆世界盃開踢至今，以1比0比數結束比賽，比率竟然高達近50%。這實況已超越了歷來1比0比數的比率，就連曾出現特別多場次1比0的1990年世界盃也自歎不如，那屆義大利賽會1比0的場次占到了29%。

世足開季至今1：0的比賽場次很多，常常讓球迷在比賽中看到一個進球就知道結局已定。...
世足開季至今1：0的比賽場次很多，常常讓球迷在比賽中看到一個進球就知道結局已定。贏家歡欣，輸家惋惜，莊家賺翻，賭客氣炸。 美聯社

如今在俄羅斯賽場上之所以1比0比數出現的場次更多，主要是至今熱門的強隊火力未見全開，而一般的列強球隊實力雖較熱門的那幾強差些，但也俱備相當的對抗戰力，只要防禦工事鞏固好，再強的對手也未必能有所斬獲，頂多小贏一球最有可能出現，因此，世界盃最常見的比數就是1比0，其次為 2比1收場。

在世界盃大賽場合與各國的職業聯賽之最大不同，在於世界盃注入更多的國家隊榮譽使命，而職業聯賽則商業考量下要多娛樂買票捧場的觀眾與支持的粉絲，心態上有所不太雷同，因此在世界盃為國爭取最高榮譽下，作戰會比較保守而功利實在取向，那只要能一路闖進到最後決賽，每場就算都只以一球小贏又何妨！

比賽的輸贏往往就在那電光石火一瞬間，C羅(中)精準的一頂，就保住了葡萄牙的半壁江...
比賽的輸贏往往就在那電光石火一瞬間，C羅(中)精準的一頂，就保住了葡萄牙的半壁江山，摩洛哥隊卻提早和16強說再見。 美聯社

一般那近乎「娛樂觀眾」的進球表演秀，在職業聯賽較可能常見，讓買票大爺看爽第一，但在世界盃背負國家榮譽使命感踢球下，國家隊與國腳們就得「娛樂放兩旁，贏輸擺中間」了。

連喜愛踢娛樂球迷傳控攻擊打法的西班牙隊，在2010年南非世界盃的奪冠之路上，頭一場踢得太娛樂球迷，結果竟輸給了瑞士隊，還好球隊及時頓悟，他們從進入16強淘汰賽開始，連續四場激戰都是以1比0擊敗對手，16強1比0險勝葡萄牙，八強賽再以1比0險勝巴拉圭，接著四強準決賽又是1比0險勝德國，最後冠軍決賽與荷蘭鏖戰到延長加時賽，最終仍以1比0險勝而笑擁冠軍金杯。

烏拉圭不想像地主俄羅斯隊一樣那麼暴力，在蘇亞雷斯(中)踢進一球之後，就不再積極搶...
烏拉圭不想像地主俄羅斯隊一樣那麼暴力，在蘇亞雷斯(中)踢進一球之後，就不再積極搶攻。 美聯茉

世界盃列強在功利足球越來越大行其道下，多數列強都以先鞏固防守為本，不過仍然會展開實用的攻擊行動，就算被說成了1比0主義，但整場比賽過程裡還是有很多場頗有內涵，應該值得肯定的。

世足西班牙葡萄牙烏拉圭

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何長發

足球界人稱發哥，為前民生報資深體育專業記者，國內目前唯一連續十屆世足賽專業球評。

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