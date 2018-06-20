發哥論足／烏龍戲碼頻傳 世足演活真實人生

世界盃進入第六個比賽日，活演了足球賽最精髓的戲碼，各種特殊狀況下的比賽情節全都呈現在場上了，足球之所以讓人愛看又看不膩，看了這些實況就明瞭。場上有時還真反映出人生，發哥常講足球如人生都存在「三七哲理」，在場上爭勝首要有實力，但空有實力還得運氣才可望圓事，看日本 及塞內加爾 此夜為亞非兩大洲贏球爭光彩，就是這硬道理。

世足場上的賽事就像真實人生的戲碼上演，並非實力完全決定一切，這也才有享受驚奇的可能，與體悟人生變化無常的道理。 美聯社

日本首戰上屆闖進八強的哥倫比亞 ，賽前並不被看好贏球，能踢平即算可喜，但命運巧妙安排日本的比賽走運，甫開賽不到3分鐘，日本的一波快速反擊，由大迫勇也單刀突入禁區邊緣攻門，先被守門員奧斯皮納衝出來擋出，香川真司跟進補上一大腳射空門，球被哥隊桑契斯跳起來用右手臂擋掉，馬上被裁判吹12碼罰球，並且還直接出示紅牌罰退場。

哥倫比亞隊中場桑契斯在開賽沒多就吞下本屆世足賽首張紅牌，他難過地癱坐在地上，同時開啟了日本隊的贏球契機。 美聯社

日本一開賽即獲PK球成功射入，從此還掌握了大半時間內以11人對10人比賽的優勢，雖然隨後被哥倫比亞的金特羅，漂亮罰進一個很聰明的貼地自由球破網追平，但到了第73分鐘，日本利用角球機會，由大迫勇也在三名防守者爭搶下，竟然被他搶頂破網攻入了致勝球。

看了這場日、哥對戰戲碼，出現了本屆首張紅牌，比賽中讓球迷既看到了PK球，又看到了FK自由球破網，最後決勝負的戲碼，再見利用角球來一個頭頂定江山，大迫勇也那搶頂位置，就在國際大師修斯告訴我們的絕殺地帶，搶在球門前左邊六碼線內緣頂球破網，這一頂使日本成了亞洲球隊在世界盃史上首次擊敗南美球隊的紀錄，過去亞洲球隊逢南美勁旅3平15負還未曾贏過 。

日本隊前鋒大迫勇也(中)在哥倫比亞三位球員接近貼身的防守之下，竟然還能把球頂進，有實力也有運氣。 美聯社

如果沒有一開賽3分鐘哥倫比亞便遭一人被紅牌罰退場，又讓日本獲PK球罰入而搶得先機的話，這場比賽的結局有可能會是不一樣的劇本。

再看同為H組的塞內加爾2比1擊敗波蘭之役，過程更戲劇性，波蘭全場比賽在控球率及射門次數上均占風，但最終贏球的是塞內加爾，過程中有波蘭先送大禮，一個烏龍球為對方首開紀錄，隨後又出現一個離譜的脫線大回傳，再送給塞內加爾一次單刀破門，直到結束前才由那脫線大回傳的人將功贖罪，在那絕殺突破地帶左邊球門六碼區域角搶頂自由球破網，但前面的烏龍表現，最終仍把勝利交給了對手。

波蘭後衛希奧内克(右) 原本是來解圍，但意外竟將球踢進自己方門內，在32強各隊全比賽過一場後，這已是第3顆烏龍球。 美聯社

烏龍戲還未結束，隨後登場的A組第二輪俄羅斯3比1擊敗埃及之戰，雙方僵持了半場過後，俄羅斯一波射門，造成埃及隊長法塔希（Fathy）在門前伸腳欲解圍時，反而擺烏龍碰入自己大門，從此門戶已開被連進3球。連著兩場比賽都發生烏龍事件下，結束了第六個比賽日，發哥總結就是烏龍足球頻傳，演活真實人生戲碼！