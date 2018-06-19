發哥論足／兩大殺手助英、比過關 瑞典考驗還在後頭

世界盃進入第五個比賽日，G組四隊初次過招後，看來正如眾家預期的比利時 與英格蘭 雙強，在兩大殺手搶點過頭關後，可望晉級16強淘汰賽應不成問題，今天的戰果就如同他們跟對手的身價比一樣成正比；而F組的瑞典 在南韓頑抗之下，竟僅靠VAR賜判的12碼罰球才險勝，未來能否順利在F組出線，還有待面對德國與墨西哥兩強的考驗，不容太樂觀。

英超名將如雲的比利時隊，面對初闖世界盃大舞台的菜鳥巴拿馬，光全隊的身價便壓死對手。比利時23名球員總身價為7.54億歐元，在32強中排名第6，相比之下，巴拿馬的身價全隊23人僅為823萬歐元，相當於比利時的1.1%，也是本屆32強中的倒數第一。

比利時陣容一字排開星光如雲，巴拿馬擋得了一時擋不了全場。 美聯社

雖然巴拿馬擺出鐵桶陣防阻比利時強攻，只撐過上半場，到下半場就頂不住了，連丟三球落敗，其中後兩球由盧卡庫（Lukaku）先後在接近球門前左右5至10碼兩個突破地帶得逞，先頭錘掛網，再抓住一次快速反擊以他的爆發速度壓上，改在禁區內左邊那最佳突破點單刀射門破網，展現其曼聯殺手本色。在比利時面前，巴拿馬這支菜鳥兵原形畢露，實力與會內賽列強有一定的落差。

比利時球星盧卡庫(左)在對巴拿馬之戰展現強大進攻能力獨進兩球，要不是有一次臨門一腳失利，差一點就要演出帽子戲法。 美聯社

G組另兩隊首輪隨後登場，同樣英格蘭23名球員總身價為8.74億歐元，在32強中身價排第5，而綽號「迦太基之鷹」的突尼西亞全隊球員總身價為5888萬歐元，兩隊相差也高達十幾倍以上。不過展現在今天凌晨的交鋒中，整體戰力與表現雖然打出青春風暴的英格蘭隊占有上風，但被吹一個12碼罰球後，使一度領先的英格蘭被扳平，直到進入最後裁判補時階段的第91分鐘，才由隊長凱恩（Kane）絕殺破網一球險勝。

凱恩包辦英格蘭全場的兩個進球，值得一提的是，這兩球都是英格蘭發動角球攻擊時，由凱恩在球門左右兩邊逮到「第二波」搶點的機會破網得逞，尤其是最後絕殺的那球，英格蘭右邊開角球，馬奎爾（Maguire）先頭球擺渡，再由凱恩在球門左邊原地迎頂破網，突尼西亞就輸在最後這波防守，只注意防阻第一個空中攻擊點，卻完全看漏了門邊凱恩的存在，鑄下遭絕殺的後果。

英格蘭隊長凱恩(左)在下半場補時階段絕殺進球，時機、位置都抓得恰到好處，展現英超球星非凡身價。 美聯社

最後再回頭說說F組瑞典與南韓交戰。整場比賽雙方拚鬥激烈，少見精彩流暢的配合，反而是不停地犯規和對抗，雙方球員頻頻倒地甚至受傷離場。整場下來瑞典和南韓兩隊共有43次犯規，成為本屆世界盃目前為止犯規次數最多的一場比賽。更離譜的是比賽進行到第20分鐘，雙方才由瑞典在禁區內推射完成第一次的射門，激烈有餘但場面很沉悶。

南韓在F組輸掉這場後，還有更強的對手墨西哥及德國在後面，現今的太極虎看來會像上屆一樣小組殿後出局，難以重現2010年還曾殺進16強淘汰賽的風采。而險勝的瑞典隊，同組真正勁敵在後頭，德國也好墨西哥也一樣，都是瑞典難啃的硬骨頭。

面對南韓的強硬攻防，瑞典同樣踢得火爆，雙方犯規規連連，最後靠罰球決定勝負。 美聯社

第五個比賽日，就在南韓不服氣的VAR判定PK球，還有盧卡庫在接近球門前左右5至10碼兩個突破地帶攻進兩球，加上凱恩的兩次埋門「第二波」搶點破網戲碼中收場了。