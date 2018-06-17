發哥論足／C羅風采暫贏梅西 VAR搶戲演繹好公平

世界盃才剛開戰三天好戲擂台，剛過去的這個比賽日，球迷見識了當今兩大現世球王級的不同場各自較技，顯然C羅 暫贏了梅西 ；還有FIFA運用高科技的VAR影像回放，終於由裁判及時改判，讓比賽更公平了。

在過去十年象徵世界足球最佳球員榮譽的FIFA金球獎，被C羅與梅西各包辦五次，無愧為當今世足 兩大現世球王，兩人在本屆首度亮相戰役，無獨有偶各自在不同場次獲得一個12碼罰球，以及最後一刻都獲主踢自由球射門機會，結果C羅無論PK球還是FK球罰球都成功漂亮掛網，而隨後上場的梅西竟然全告失足。

C羅在本屆世足首戰就大演帽子戲法，個人獨力還擊鬥牛士大軍的猛攻。 美聯社

兩年前帶領葡萄牙贏得歐洲國家杯的C羅，本屆世足賽首戰頭號強敵西班牙中，一個PK球，一個禁區外勁射，再加上最後的一記FK香蕉球掛網，憑他包辦三球演繹帽子秀，助葡萄牙硬逼平了西班牙隊，而他個人以逾33歲打破世界盃「帽子戲法」的最高年齡紀錄。

而梅西隨後在代表阿根廷首戰首次殺入會內賽的歐洲黑馬冰島之役，同樣在比賽中先獲得一個12碼罰球，但梅西操刀射左邊被守門員成功撲出，當雙方以1比1僵持到最後一刻，阿根廷也獲得一次禁區外圍自由球攻門機會，可惜梅西直接射中人牆彈出，未能絕殺進球被冰島逼平收場。

C羅首戰4次射門即進了3球，而梅西首場11次射門無進球表現，不過梅羅兩大天王的世界盃較技才剛開場而已，誰能笑到最後還有戲瞧呢！

梅西11次攻門全部失敗，運氣差到讓他難以置信！ 美聯社

再說本屆首次採用的VAR影像助理裁判，在法國對澳洲比賽終於發揮了效用，首先是第56分鐘法國隊格里茲曼（Giezmann）突入禁區被澳洲後衛瑞斯登（Rsdon）絆倒，裁判先是示意比賽繼續，隨後才通過VAR重播改判定12碼罰球，並且向瑞斯登補發了黃牌，格里茲曼操刀主罰左腳抽射破門。隨後的秘魯對丹麥之戰中，場內執法的裁判先是透過VAR回放確認後，判丹麥防守者在禁區內絆到人犯規，吹給秘魯一個12碼罰球，但奎瓦（Cueva）操刀射飛出界。

本屆世界盃除VAR外，也沿用上屆即採用的門線輔助技術攝影回放，這也讓法國隊在首場比賽對澳洲中獲益，法國在第80分鐘，吉魯（Giroud）在禁區外圍與博格巴（Pogba）配合，後者在禁區中路射門，皮球擊中橫樑後落在了球門線內側，隨後彈出球門被澳洲門將拿下，但裁判判罰進球有效，這與2010年南非世界盃蘭帕德的冤案非常相似，而如今靠科技的輔助裁判也避免了這種悲劇再次發生。

本屆世足啟用VAR影像助理裁判避免誤判的悲劇再次發生，讓比賽的公平性更加提升。 美聯社

法澳之戰是世界盃歷史上首次使用VAR影像視頻助理裁判技術，法國隊因此獲益，澳洲則成為了受罰者。從整個過程看，裁判員在無法準確判定犯規細節的情況下，借助VAR影像重播技術清楚瞭解了相關犯規情況，從而做出了改判，藉助科技的協助與應用保證了足球比賽最基本的原則，那就是公平競爭，發哥十分認同FIFA的這項改革。

最後再看丹麥擊敗秘魯的唯一入球點何在？正是抓住一次快速反擊，球穿越傳入禁區內左側由波爾森（Poulsen）速度擺脫拿球後，在左邊球門前不到10碼內，用左腳射穿了門將的封阻破網而入，再次讓大家又見證了那球門左右兩邊5至10碼的「絕殺地帶」進球。

丹麥前鋒(左)波爾森快速推進至門前10碼處，秘魯門將加里斯(右)上前封阻不及，絕殺地帶進球再現！ 美聯社

甚至今天凌晨克羅埃西亞對奈及利亞開張的那球，還是得自莫德里奇（Modric）右側角球傳送至第一根球門六碼區域角位置，先由雷比奇（Rebic）在前點頭球往後擺渡，曼朱基奇（Mandzukic）門前偏中左處再頂，製造出折射在防守者伊特波（Etebo）身上彈入網的。鏡頭騙不了人，由不得你不信這鐵事實。