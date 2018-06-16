發哥論足／製造絕殺地帶烏龍球 伊朗驗證攻防定律

本屆世界盃一開戰，發哥就特別強調「足球絕殺地帶」的概念，即球門前左右兩邊5至10碼兩大地帶，乃是破門的最佳傳送及突破點，同樣也是守方最危險的地帶；今天伊朗 迎來近20年在世界盃會內賽的首場勝利，攻破點正是在此，絕殺了整場占有較多控球率以及射門優勢的摩洛哥 隊，更絕的是幫伊朗搶頂此地帶破網而入的，卻是對手摩洛哥的布哈杜茲（Bouhaddouz），一個搶頂解圍失誤反而誤送給伊朗一個「絕殺烏龍球」。

這次倚重鐵血防守本色再踢進會內賽的伊朗隊，今天面對主導攻擊的摩洛哥頂住了全場後，在進入裁判補時階段的第95分鐘，於左邊禁區外獲自由球攻擊機會，哈薩菲（Hajsafi）開出傳向左邊球門六碼區域線外，摩洛哥替補上場的布哈杜茲（Bouhaddouz）搶先魚躍頭頂解圍，不慎自擺烏龍，反而幫伊朗隊完成了壓哨絕殺。

摩洛哥布哈杜茲(20號)想幫助球隊解圍不成，反而頂進一顆致命的烏龍球。 美聯社

伊朗的絕殺致勝，來自哈薩菲的傳球到位，讓對手為防住那最危險地帶的傳送攻門點，反而自擺烏龍誤殺了自己，此乃發哥強調的「足球絕殺地帶」的概念。而為何攻擊傳送點要選擇球門左右兩邊5至10碼呢？最簡單的一個道理就是，一般傳向偏球門中央附近幾乎是守門員雙手的天下，而傳左右兩邊對守門員是否決定要出搶是個考驗與冒險行動，一旦連守門員出搶失守，那大門整個空掉了更容易被攻方破網而入，這就是足球賽場始終不變的「攻防定律」。

今天伊朗製造了對手的烏龍球，在最後補時階段以1比0絕殺摩洛哥，這不僅是伊朗近20年來在世界盃上取得的首場勝利。也憑這場頗意外的勝利方式，伊朗還成功打破亞洲球隊在世界盃賽場上16場不勝的魔咒。

作為昔日「亞洲一哥」的伊朗，上一次在世界盃會內賽贏球，要追溯到1998年世界盃小組賽第二輪，當時伊朗以2比1逆轉勝美國。在今天絕殺摩洛哥之前，波斯鐵騎在這20年來的世界盃會內賽中，只留下2平5負連續7場未嘗勝績。

伊朗雖然是靠著布哈杜茲的烏龍球贏得勝利，但哈薩菲(3號)精準的開球才是真正關鍵。 美聯社

伊朗在本屆俄羅斯世界盃抽在B組，同組有伊比利亞半島的兩支強隊西班牙和葡萄牙，還有北非的摩洛哥，要小組晉級很難。不過，在2014年世界盃，伊朗在小組賽中以鐵桶一般的防守防住了梅西所率領的阿根廷，直到最後補時階段第91分鐘，才被梅西完成絕殺。而這次面對西班牙與葡萄牙，如果伊朗能夠繼續發揮出自己強硬的作風，那麼他們或許也有可能在世界盃的舞台上創造歷史。

起碼目前在揭幕戰沙烏地阿拉伯被東道主俄羅斯5球橫掃的窘態下，亞洲球隊似乎被看低，而今天之勝，伊朗為亞洲球隊挽回了些許顏面。

對陣摩洛哥的比賽，伊朗依靠頑強的防守牢牢鎖死對方的進攻節奏，對方在占盡場面優勢的情況下始終未能占得先機。最終，亞洲球隊受到了幸運女神的眷顧，依靠布哈杜茲的烏龍大禮，絕殺了北非勁旅，但這烏龍終歸還是伊朗那到位的攻擊傳送點所製造出來的結果。換言之就是伊朗製造絕殺地帶烏龍球。