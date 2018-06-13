發哥論足／八王分食全部冠軍 新王者會誕生嗎？

世界盃足球賽史上至今只演繹出「八大王者」，長達88年歷史的過去20屆大賽，只有八個國家奪冠過，並且始終被歐洲與南美強國所壟斷，其中歐洲拿下11次，南美奪過9次冠軍，世人也期待著第九個冠軍新王者誕生，但強強環伺想奪冠可不容易，如同之前發哥點出的七大元素必須都俱備，那誰較有可能登基扮新國王呢？

在世界盃率先奪冠的是烏拉圭 ，不過這個烏拉圭王朝早在逾一甲子60年以前便告中止。隨後由義大利繼烏拉圭之後，開啟世足第二個王朝的國家，而這個義大利王朝在歷經逾70年後，還能再圓世界盃冠軍金夢，2006年世界盃義大利第四度稱霸世足賽。

接下來世界盃誕生了德國 王朝，從1954年首次奪冠，延伸至上屆2014年第四度封王，整整長達一甲子60年的盛世。

德國靠著長期的精密規畫，並大量採用高科技與大數據協助球員訓練，在上屆世足賽拿下冠軍，本屆賽事依然來勢洶洶。 美聯社

隨後世界足壇號稱「世界足球王國」的巴西降臨，從1958年首次奪冠，到最近一次2002年封王，巴西用不到半世紀的時間，創造了至今世界盃史上最多的五次冠軍紀錄。

英格蘭以「現代足球祖國」自稱，但英國人直到1966年以東道主身份才如願首次奪冠，然而那次之後，英格蘭至今竟無力再踢進冠軍決賽。

世界盃的第六個冠軍國家落在阿根廷 國度，1978年他們也是以東道主身份首度奪冠，不過阿根廷隊在短短十年之內便實現了第二次奪冠的偉頁，主要是誕生了新球王馬拉度納，依靠這位足球戰神在1986年再造阿根廷足球盛世。

馬拉度納(中)在1986年率領阿根廷贏得世足賽冠軍，對英格蘭之戰的兩個傳奇進球至今仍讓老球迷津津樂道。 美聯社

1998年法國舉辦世界盃，靠著沒有法國血統的黑、白人齊力，創造歷史性首度稱霸世界盃的光榮。而到了2010年世界盃，在歷經整整80年後，終於才再出現了第八個冠軍國家，由西班牙隊歷史上第一次闖入冠軍決賽，便首次奪冠。

如今俄羅斯大賽就要點燃戰火，從各方行家推論，較有可能在昔日八大冠軍隊環伺下突破重圍，最終成為世足新王者的，就推比利時與葡萄牙 最被看好。

雖說新世紀的比利時足球隊原本只算是歐洲二級強隊，從歷史上來看，比利時並不是一支傳統的強隊，但每隔數年，就會突然崛起，成為歐洲乃至世界一股強大的力量，有著「歐洲紅魔」的美譽。在上個世紀80年代，隨著史席福、范德貝格等一代球隊的崛起，比利時先後闖入1980年歐洲國家杯冠軍決賽、1986年世界盃四強，達到了該國足球史上的頂峰。進入21世紀，比利時有些沉淪，從2002到2014年上屆之前，有過長達12年無緣世界盃的煎熬，但一切都過去了。

從上屆比利時重現世足賽場開始，當時已擁有眾多年輕妖星的他們，即被媒體視為最有可能打破傳統豪強格局的大黑馬。上屆八強止步，本屆捲土重來，理論上如今的比利時隊從實力和信心上，都已經做好了衝擊歐洲一流強隊的準備，尤其再歷經豪門球會的歷練，這支陣容刺眼，卻也存在另個刺眼問題群族融合困擾，如果能讓比利時團結起來，那將是很可怕的足球戰鬥部隊。

比利時要是能克服群族融合的困擾，非常有可能靠著堅強的團隊成為本屆賽事冠軍的大黑馬。 美聯社

再說葡萄牙之前從未拿過任何一項世界大賽冠軍的榮耀，當今世界足壇天字第一號天王C羅橫空出世並茁壯之後，葡萄牙進入了後黃金一代的最佳時期，終於奪下了2016年歐洲國家杯冠軍，因此這次再戰世界盃，自然很想一圓做金夢。

早在上世紀的60年代，葡萄牙隊靠著超級天王「黑豹」尤西比奧的領銜，創造至今葡萄牙在世界盃史上最好的1966年季軍佳績；邁入新世紀以後，葡萄牙足球先後出現了兩次黃金一代，更在新舊交替世代混合時期交出不錯的成績。前黃金一代擁有菲戈、魯伊.科斯塔、德科這樣的出色人才，後世代銜接上了C羅等新黃金戰將崛起，他們在2004年歐洲國家杯獲得了亞軍，隨後在2006年世界盃也踢進了最後四強佳績。

葡萄牙隊在出征世足賽前，獲得總統的召見與打氣，可見葡國上下對C羅領軍的國家隊是寄予厚望。 美聯社

當2010年南非世界盃，世人見證了西班牙成了新科王者，繼烏拉圭、義大利、德國、巴西、英格蘭、阿根廷和法國之後，第八支加冕世界盃冠軍的球隊。2018年俄羅斯世界盃上，能否見證新國王登基呢？從陣容實力看，比利時應足以挑戰德國、巴西、西班牙、阿根廷和法國，但了解實情的行家都提醒一點，紅魔必須先把刺眼的群族困擾解決掉，相信紅魔登基的機會，未必會比C羅領銜的新科歐洲冠軍葡萄牙隊要來得小。