前有阿根廷後有葡萄牙 法國拚冠一山還比一山高

很多人預測16強淘汰賽第一場比賽法國對阿根廷，法國會贏，當然連我這個法國隊頭號球迷也期待高盧雄雞會贏！我用的是「期待」這兩個字，而非看好或靈機一動的神準預測！就連阿根廷球迷都說法國太硬，阿根廷贏球機會低。既然大家都看好法國贏，難道法國真的就會贏嗎？

FIFA排名第七的法國，如今已一掃2006年亞軍後10多年來比賽反覆和軍心不穩的陰霾。 美聯社

頂著2014年亞軍頭銜的阿根廷，藍白軍團是否會像在美國1994年世界盃一樣鍛羽而歸於16強呢？我認為未必會，因為梅西總算破解哪位神聖加在他身上多年的「世界盃進球荒」魔法，阿根廷一定會重拾信心，趁勢積極團結起來，在一翻兩瞪眼的淘汰賽，潘帕斯雄鷹取得天賜的晉級機會，在退無可退的情形下，鐵定會與法國死拚到底！

FIFA排名第七的法國，如今已一掃2006年亞軍後十多年來比賽反覆和軍心不穩的陰霾！不會再上演集體罷練、球場上無心比賽、教職員和球員起內鬨與法足協不合的戲碼了！現在的法國隊應是這十年來最穩定與團結的隊伍，雖說以隊長身分帶領國家隊在1998年世界盃和2000年歐洲盃奪冠的德尚，在2012年執掌教鞭至今，善於提攜新人，尤其深諳更衣室裡的管理協調能力，帶領國家隊於2014年世界盃進入八強，2016年歐洲國家盃拿到亞軍，在2018年世界盃外圍賽9場中6勝2平1輸的戰績，就說明了這支球隊的實力目前處於相當堅強與穩定期！

雖然法國在32強小組賽抽了個好簽，照理說澳洲、丹麥和秘魯哪個都不會是高盧雄雞的對手，但他卻以2勝1平的成績讓人不得不擔心未來晉級之路的艱辛啊！因為C組碰上弱雞都踢成這樣，晉級後每關都會碰上恐怖強隊，教練的戰術若還這麼保守、刻板與被動的話，既使球員默契佳和個人技術優秀，臨場表現發揮「遇強則強」的傳統，那要進入四強甚至第三名都是有可能的！

不過，法國隊令人擔憂的還有中場，多年來法國強大的中場傳統已消失，席丹這種百年奇才更難以再現，那麼法國中場誰能頂著住這個位置，幫助球隊攔截，傳輸、調動、組織進攻、保持控球權、助攻或親自射門？

法國隊長博格巴會是傳奇人物席丹的接班人嗎？ 美聯社

法國中場新人輩出，這幾年帶領國家青年隊（U17, U18, U19 & U20）各級比賽取得冠軍頭銜的隊長博格巴（Paul Pogba）會是嗎？他曾說過，不想成為閃亮的射手，中場是他最喜歡的位置。才25歲的他擁有嫻熟的技術和驚人的射門，在2014巴西世界盃獲選為具潛力最年輕球員獎，並被足壇視為當代最才華洋溢的中場之一。

除了博格巴外，在2017年獲選FIFA最佳男子球員獎的康德（N'Golo Kante），被主帥德尚盛讚為當今乃至於未來都會是全世界最優秀與最重要的控制型中場或拖後組織核心（Deep-lying playmaker）！康德在2017年獲選英超足球先生，他最令對手膽寒的是在中場高效率的攔截，憑此已連續兩季幫助所屬球隊贏得英超冠軍！

博格巴加上康德的中場，法國隊是否真能在往後每一場晉級賽都能發揮應有的水準，組織小組戰，幫助三把鋒利的箭頭吉魯（Olivier Giroud）、格里茲曼（Antoine Griezmann）和姆巴佩（Kylian Mbappe）射穿對手的大門！

法國得先過今晚阿根廷這關，才有機會對上葡萄牙。 中新社

首先得先過今晚阿根廷這關，我相信這會是場精采的硬仗！倘若法國勝出，即將在8強賽遇上葡萄牙，這就有意思了，或許法國可以報2016年歐洲國家盃在自家門前丟失冠軍盃的一箭之仇，晉級四強！只要過了這兩關，法國很有可能與巴西在半決賽正面交鋒，或許這將會是高盧雄雞十年來取得最好的成績了，只是大力神盃觸手可擊罷了！