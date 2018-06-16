三角小組配合力破鐵桶陣 法國踢進關鍵性一球

法國隊中場博格巴(左二)在第81分鐘勁射破門，終於擺平了相當難纏的澳洲隊。 美聯社

法國 隊是全世界第一支世界盃冠軍與歐洲國家盃冠軍的球隊保持者，也是全世界唯一一支球隊取得所有FIFA所有級別比賽冠軍的國家代表隊，即使實力這麼堅強的高盧雄雞，也曾經歷長達十多年的不穩定期。距離上次奪冠已整整過去二十年，拿下亞軍席位距今也有十二年了！就連上屆世界盃也跟著席丹在他告別賽即將結束前，被迫拿下令人心碎的紅牌離場，而讓法國隊失去重心，止步於八強！

如今，數年過去了，法國隊教練換人，球員也跟著換血，許多有天分的新人隨著這幾年的成長也越加成熟，球技更上層樓，整體法國隊也慢慢恢復原有的水準，在歐洲國家盃和世界盃歐洲外圍附加賽表現得越來越好，實力終獲肯定，在本屆成為奪冠呼聲最高的球隊之一！此時的法國隊正像法國文豪大仲馬筆下的基度山伯爵復仇一般的，臥薪嘗膽地決戰於俄羅斯，要奪回昔日的榮耀！

Ｃ組是法國隊抽到最佳的籤運！澳洲 、祕魯和丹麥照理說都不是法國隊的對手，首戰澳洲卻碰上了個拚防守的鐵桶陣（4-4-2），上半場前二十分鐘，法國火力進攻節奏快速，讓澳洲來不及擺出死守防線，使得他們防守犯規頻繁，讓法國隊多了幾個角球和自由球的機會，可惜都未能破網。

法國隊中場博格巴(左)和澳洲隊前鋒雷奇(右)激烈搶球，雙方在上半場結束時都未進球。 美聯社

不久後，澳洲就穩紮穩打地站穩4-4-2鐵桶陣，法國隊的攻勢就沒那麼猛，也找不出方法把球傳到禁區前，讓格里茲曼（Griezmann）有機會出腳。雖說格里茲曼也進了一球，但那是靠對手禁區內不得不的阻擋犯規──雖說我認為有些不明智，換來一個12碼的進球機會；但不遑多讓，法國隊後衛烏迪迪（Umtiti）也在禁區內，以手球將一個澳洲的角球頂了出去，也讓澳洲得了一個12碼，這兩個進球說實在令人興奮不起來！

法國隊前鋒格里茲曼(右)靠12碼罰球為球隊先馳得點，澳洲隊門將沒有攔截的機會。 美聯社

但情況到了下半場開始轉變，澳洲轉為積極進攻後，後防相當堅強的法國隊是不會給澳洲任何機會的，這反而讓法國隊有機會拿到球，並往前傳，由傳輸著稱的中場控球與指揮，靠著博格巴（Pogba）、馬圖伊迪（Blaise Matuidi）和姆巴佩（Kylian Mbappe）形成的鐵三角小組配合，在終場前九分完成漂亮的進攻，再為法國隊踢進關鍵性的一球，奠定本場的勝利基礎！

在法國隊進球4分鐘後，澳洲隊中鋒耶迪納克(左)馬上還以顏色回敬了一個12碼罰球。法國隊門將洛里斯(中)甚至猜錯了方向。 美聯社

澳洲在這場比賽也有可取之處，他們以密不透風的防守來對付實力堅強的法國，那個四個後衛四個中場的戰鬥位置，移動時也整齊劃一，這個打法的確奏效，阻截對手攻勢，打亂進攻節奏！不過，若是較弱的隊伍對付強隊都是這麼沒創意的打法，相對的這球賽就看起來較悶了。還好，最後有法國鐵三角的小組配合進攻，讓人眼睛為之一亮，這才讓人看到水準之上的精彩勝利片段！