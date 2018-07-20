法國不只世足賽場上神勇 培養球員也是冠軍

中央社 巴黎20日專電 2018-07-20 21:15 用LINE傳送

法國在今年世界盃足球賽奪冠，引人探討法國足球發展的長處。經分析發現，法國是21世紀培育最多參加世足賽球員的國家，堪稱人才金礦，這要歸功於法國的培訓系統。

世界報（Le Monde）報導，社會學者杜奇克（Darko Dukic）研究發現，今年世足賽共有736名球員參加，其中52人在法國出生、受訓，相當於兩支球隊的人數，顯示法國足球培訓系統的品質。

杜奇克調查了自2002年以來的世足賽球員人數和背景，在3840名參賽球員中，出生在法國的人數一屆比一屆多，意味法國在這領域的影響力越來越強。

在52名出生於法國且參加這屆世足賽的球員之中，只有23人屬於法國隊，其餘29人分別替突尼西亞、摩洛哥、塞內加爾、葡萄牙、阿根廷踢球。

報導稱，這個現象與國際足球總會（FIFA）修改規定放寬雙重國籍球員參賽有關，他們可選擇代表其中一國參加正式比賽，選了就不能更改。

法國於1946年到1990年之間有220萬名移民，擁有特別多雙重國籍人才。總的來說，自2002年以來，法國是產出最多球員參加世足賽的國家，共216名參賽球員生於法國，比生於巴西的148人多出很多。

報導引用體育分析機構Sporting Intelligence於2012年做的分析，針對出戰頂級歐洲賽事的各大俱樂部球員執行調查，發現法國的表現也最好，在42個訓練出最多球員的俱樂部中，法國占13個，比西班牙的8個、德國的7個多。

另根據瑞士CIES足球觀察站（Observatoire dufootball CIES）今年5月公布的報告，在輸出球員到外國踢球的國家中，法國是僅次於巴西的第2名。

以出身都市來看，過去5屆世足賽中，光是大巴黎地區就提供了60名球員參賽，比阿根廷的布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）或烏拉圭的蒙狄維歐（Montevideo）等任何一個首都區都強，可謂足球人才金礦。

這屆世足賽就有15名球員出身大巴黎地區，其中6人效力法國隊，包括大出風頭的新星姆巴佩（KylianMbappe）和博格巴（Paul Pogba）。

報導指出，種種數字顯示法國足球人才濟濟，這是因為年輕球員被發掘和受訓的方式很有效率。

早期，法國年輕職業球員多在業餘俱樂部訓練。1973年之後，職業足球規章生效，促使配備有專門訓練中心的俱樂部一家接一家誕生，改變了年輕人成為職業足球員的管道，目前全國有36所體育部認可的訓練中心，訓練約2000名15歲到20歲的球員。

這些年輕人到了訓練中心，可簽署兩年期訓練契約，也可簽署以成為職業球員為前提的3年期契約，兩種契約都支薪；訓練期間表現最好的球員在18到20歲間，有機會得到職業球員合約。

此外，法國足球協會（FFF）於1980年代末期開設一些前期訓練中心，協助13歲到14歲球員預先準備進入正式訓練中心，最有名的前期訓練中心就是位於巴黎近郊的清泉國家足球院（INF Clairefontaine）。

這套訓練系統雖有助於發掘人才，但也有批評認為提供的機會太少，約50%的少年在前期訓練中心待了兩年後，沒能進入正式訓練中心；得以進入正式訓練中心的年輕人，只有20%能獲得職業球員合約；取得職業球員合約的人，又只有一半能在法國甲級足球聯賽（Ligue 1）發展。

負責評估公共政策的前國務秘書貝松（EricBesson）早在2008年的一份報告裡就提到，年輕球員的真正天賦和所能到達的極限，很難在17歲前完全顯露出來，到19歲也都可能有一些僥倖留下的人。

他說，有這種現象存在，俱樂部卻不僅沒花更多時間在球員身上，反而大量招募以提高發現人才的機率，這種一網打盡的方式在經濟和人力上都要付出代價。