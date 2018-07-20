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戲稱「非洲」贏得世足冠軍 美主持人被罵種族歧視

中央社 華盛頓19日綜合外電報導
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法國隊贏得世界盃冠軍。 美聯社
法國隊贏得世界盃冠軍。 美聯社

法國隊贏得世界盃冠軍，美國深夜電視節目主持人特雷弗諾亞開玩笑說「非洲拿下世界盃冠軍」，引發法國駐美大使不滿，法國社群媒體用戶譴責他種族歧視。

美國新聞諷刺類電視節目「每日秀」（The DailyShow）主持人特雷弗諾亞（Trevor Noah）本週稍早注意到法國隊多名球員和他們的家庭具有移民背景，因爸讚揚「非洲」贏得本屆世界盃冠軍。

這個玩笑在法國引發爭議，社群媒體部分用戶指控特雷弗諾亞種族歧視。特雷弗諾亞出生在南非種族隔離時期，母親是黑人、父親是白人。

法國駐美大使阿羅（Gerard Araud）昨天寄給特雷弗諾亞一封措詞嚴厲的信，批評他的玩笑話「完全不是事實」。

「這些球員豐富和不同的背景反映法國的多元性。不像在美國，法國不會登記公民的種族、宗教或家族起源。」

「對我們而言，沒有後裔身分，根源是個人的事。稱他們是非洲隊，你似乎否認他們是法國人。」。他寫道：「即使是開玩笑，這承認了特有的意識形態，認定白人是法國人的唯一定義。」

這封信貼上推特（Twitter）不久，特雷弗諾亞回應說：「我說他們是非洲人，並非說他們不是法國人。我這麼說，是要把他們納入我的非洲情懷。我是說：『我認定你是非洲裔的法國兄弟』。」

他並說，球員為何不能同時是非洲人和法國人，「很奇怪」。「他們為什麼不能二者都是。」他的話贏得掌聲。

特雷弗諾亞說：「我將繼續讚賞他們是非洲人，因為我相信他們來自非洲，他們的父母來自非洲，而他們可同時是法國人。」

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