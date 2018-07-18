世足冠軍凱旋 法國6地鐵站改名

聯合報 記者曾思儒／綜合外電報導 2018-07-18 00:43 用LINE傳送

法國總教練德尚（右）摟著手拿世足賽冠軍盃的子弟兵洛里斯，參加法國總統馬克宏舉辦的歡迎派對。（新華社）

俄羅斯世足賽雖落幕，法國仍洋溢奪冠喜悅，超過卅萬名球迷昨天綿延香榭大道，高聲歡呼球員凱旋，法國政府也宣布將頒發最高榮譽勳位勳章「法國榮譽軍團勳章」給冠軍成員，六個地鐵站更將原站名改成球員或教練名字，舉國慶祝隊史第二座世足金盃。

法國台灣時間周一凌晨以四比二擊敗克羅埃西亞隊，迎接相隔廿年的第二冠，全法陷入瘋狂，慶祝雖出現失序個案，警方在巴黎、里昂、史特拉斯堡和盧昂都發射了催淚瓦斯，巴黎、里昂和馬賽有二百九十二名民眾遭逮，還有數十名青年潛入香榭大道一間商店竊取酒和香檳等，仍不減歡樂氣氛。

法國球員昨天在重重警力維護下登上雙層巴士，接受沿途滿滿球迷歡呼，幾乎每名球員都拿著手機紀錄榮耀時刻；決賽人在莫斯科現場的總統馬克宏，也在官邸愛麗舍宮舉行非正式花園派對迎接冠軍成員，另有一千名孩童和三百名當地的足球員受邀成座上賓。馬克宏感謝球員，「讓我們與有榮焉」。

隊史首闖冠軍戰的克羅埃西亞雖沒能登頂，仍吸引廿五萬球迷齊聚首都薩格勒布的市中心迎接球員，獲得金球獎肯定的隊長莫德里奇感動說：「謝謝克羅埃西亞，謝謝薩格勒布。」中場大將拉基提奇也說，激動心情無法用文字形容。