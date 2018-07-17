法國幸運鬍子哥哈米打高射砲 自承差點因惡作劇被開除

聯合新聞網 綜合報導 2018-07-17 19:40 用LINE傳送

法國格里茲曼(左)賽前會摸哈米的鬍子。 美聯社

法國 贏得今年世足 賽冠軍，有法國隊最幸運的「鬍子哥」哈米(Adil Rami)，在回國接受電視台訪問時，說出一段不為人知的故事，他表白差點因為在世足賽期間的一場惡作劇，一度以為自己會被開除，使得隊友無法摸他的鬍子帶來好運。

在小組賽階段時，法國前鋒格里茲曼（Antoine Griezmann）於賽前習慣摸哈米的鬍子，而法國以C組第一晉級，這個摸哈米鬍子的動作，成為法國隊上的一項好運的象徵，淘太賽階段，賽前練習隊友前都會去摸摸哈米的「幸運鬍」。

然而，哈米回國接受電視台訪問時說，16強賽他們打敗阿根廷，教頭德尚(Didier Deschamps)特別給他們放風慶祝，當他們在外用餐給束回到自己下榻的飯店，球員們還是興奮不已，哈米拿起了飯店滅火品仿效「魔鬼剋星」與隊互相打仗，消防粉噴了出來，搞得飯店充斥白霧，因而觸動飯店火警警報，引得消防員與警方前來，所有飯店的人依規定必須疏散，包括德尚教頭也還穿著睡衣，到飯店外避難。

哈米知道闖了大禍認為自己「死定了」，「當時我很害怕，以為會被球隊開除。」但最終哈米躲過處分，繼續能在之後比賽上場，然而哈米也澄清，他們並沒有外傳放風去夜店，因為是不可能的，他們只是去外面餐廳而已。

Extincteur, alerte incendie, évacuation de l'hôtel... Le nouveau #ChampionDuMonde2018 Adil Rami @Rami13officiel raconte la vraie version de l'incroyable anecdote arrivée aux Bleus après France-Argentine. Et elle vaut largement le détour 😮😮

Regardez ▼ https://t.co/fMqQIGhFJe — Téléfoot (@telefoot_TF1) 2018年7月16日

另外，現年32歲的哈米，還有一段令人嘖嘖稱奇的故事，就是他「打高射砲」女友居然大他19歲，為現年51歲的模特兒安德森(Pamela Anderson)，據說安德森戴著2.5萬美元的戒指到球場包廂看球，被視為是哈米給他的訂婚戒。總之從哈米給安德森抱著冠軍金盃的模樣，就可知兩人感情濃厚。