法國世界盃奪冠球迷慶祝嗨過頭 近300人被捕

中央社 台北17日電 2018-07-17 15:13 用LINE傳送

法國奪冠巴黎民眾慶祝。 美聯社 法國在今年俄羅斯世界盃以4比2擊敗克羅埃西亞，隊史自1998年後再次捧起大力神盃，法國球迷當天走上街頭慶祝，但根據馬卡報指出，當天球迷情緒嗨過頭，共有292人被警方逮捕。

報導指出，光在法國首都巴黎，當天就有95人被捕，其中有83人接受訊問，不過法國內政部發言人蘭諾維勒（Frederic de Lanouvelle）受訪時強調：「當晚法國街頭的氣氛，如同慶典般愉悅。」

在香榭大道的慶祝活動中，至少有3個店家遭人攻擊並破壞，因為球迷人數眾多，當晚交通幾乎癱瘓，還有一人在鬥毆中受了重傷。

法國奪冠的週日晚間，香榭大道上瀰漫著濃濃催淚瓦斯的難聞氣味，群眾紛紛走避，警方表示，在情況變糟之前，他們不得不使用強力水槍驅散那些製造麻煩的傢伙，總計共有70人送醫治療。

在慶祝活動開始前，就已有445人就醫，不過他們多半是因為中暑問題，因為整個下午他們都在艾菲爾鐵塔下的露天大螢幕前，參加冠軍賽直播趴。

警方強調，當晚有不少法國民眾開著車趴趴走，在街頭慶祝，還有不少人坐在車窗上、車頂上，甚至坐在車子後行李箱等瘋狂舉動，不過他們沒有接獲任何有關民眾與車輛的大型意外事故。