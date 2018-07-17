世足英格蘭教頭邵斯蓋特爆紅 倫敦地鐵站以他命名

聯合報 記者林宋以情╱即時報導 2018-07-17 09:37 用LINE傳送

倫敦地鐵站將邵斯蓋特站（Southgate）暫時改為蓋雷斯邵斯蓋特（Gareth Southgate）。圖／取自推特

英格蘭 睽違28年重返世足 4強，教頭邵斯蓋特 （Gareth Southgate）成為國家英雄，紳士風範更讓他爆紅，就在英格蘭奪下第4名後，倫敦地鐵站將邵斯蓋特站（Southgate）暫時改為蓋雷斯．邵斯蓋特（Gareth Southgate），紀念英格蘭在俄羅斯世足的佳績。

「三獅軍團」英格蘭4強在1：2敗給克羅埃西亞，季軍戰0：2不敵比利時，儘管無緣相隔52年高舉大力神盃，但仍收下第4。率領英格蘭譜寫灰姑娘之旅的總教練邵斯蓋特，人氣遠勝過球隊球星，屢屢展現紳士風度「圈粉」。

倫敦交通局也順應民情，16日在推特宣布，「下一站，蓋雷斯‧邵斯蓋特！為了慶祝英格蘭足球隊今夏在世足的佳績，倫敦交通局和英國簽證與移民局決定，暫時重新命名邵斯蓋特站。何不來與邵斯蓋特站拍張照。」

該站站牌除了以英格蘭教頭全名，上頭還寫道，「感謝蓋雷斯帶來的這趟不可思議旅程，邵斯蓋特站是屬於你的。」以教頭命名的車站，預計將維持48小時。

除了英國，巴黎地鐵站也有類似慶祝方式，將6個站名暫時以法國奪冠功臣命名，其中就有兩站是以史上第3位同時曾以球員和教頭身分奪冠的冠軍教頭德尚（ Didier Deschamps）為名。