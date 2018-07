世足英格蘭教頭邵斯蓋特爆紅 倫敦地鐵站以他命名

倫敦地鐵站將邵斯蓋特站(Southgate)暫時改為蓋雷斯邵斯蓋特(Gareth Southgate)。圖/取自推特

英格蘭 睽違28年重返世足 4強,教頭邵斯蓋特 (Gareth Southgate)成為國家英雄,紳士風範更讓他爆紅,就在英格蘭奪下第4名後,倫敦地鐵站將邵斯蓋特站(Southgate)暫時改為蓋雷斯.邵斯蓋特(Gareth Southgate),紀念英格蘭在俄羅斯世足的佳績。

「三獅軍團」英格蘭4強在1:2敗給克羅埃西亞,季軍戰0:2不敵比利時,儘管無緣相隔52年高舉大力神盃,但仍收下第4。率領英格蘭譜寫灰姑娘之旅的總教練邵斯蓋特,人氣遠勝過球隊球星,屢屢展現紳士風度「圈粉」。

倫敦交通局也順應民情,16日在推特宣布,「下一站,蓋雷斯‧邵斯蓋特!為了慶祝英格蘭足球隊今夏在世足的佳績,倫敦交通局和英國簽證與移民局決定,暫時重新命名邵斯蓋特站。何不來與邵斯蓋特站拍張照。」

該站站牌除了以英格蘭教頭全名,上頭還寫道,「感謝蓋雷斯帶來的這趟不可思議旅程,邵斯蓋特站是屬於你的。」以教頭命名的車站,預計將維持48小時。

除了英國,巴黎地鐵站也有類似慶祝方式,將6個站名暫時以法國奪冠功臣命名,其中就有兩站是以史上第3位同時曾以球員和教頭身分奪冠的冠軍教頭德尚( Didier Deschamps)為名。

Next stop - Gareth Southgate! To celebrate the achievements of the @england men's football team this summer, TfL & @VisaUK have temporarily renamed Southgate station on the @piccadillyline. Why not come down and post a #SouthgateSelfie pic.twitter.com/n8tR70qitd