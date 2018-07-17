19歲時你在幹嘛？法國超級新星姆巴佩的奮鬥故事

聯合新聞網 文／遠見提供 2018-07-17 08:14 用LINE傳送

法國新星前鋒姆巴佩。 美聯社 你還記得，19歲的你在做什麼嗎？是剛升上大學的懵懂迷網、初次離家的異鄉求學，還是跟著同學夜衝、泡網咖，享受不受家人拘束的自在生活？然而今年同樣19歲的基利安姆巴佩 （Kylian Mbappé）已經為法國 （France）奪下了世足賽冠軍的榮耀，更以年薪1750萬歐元（約台幣6.2億元）的天價數字，讓全世界看到這位小將未來無限的潛力和希望。

姆巴佩可謂在2018年世足賽一戰成名──16強賽法國對上阿根廷（Argentina）一役，他先以極快的進攻速度要到犯規讓隊友獲得12碼罰球，而後自己更在4分鐘內再連進兩球；冠軍賽對上克羅埃西亞（Croatia）一戰，他再漂亮踢進一球，最終以總進球4球的成績，和隊友安托萬格里兹曼（Antoine Griezmann）並列法國隊進球王寶座。他還獲得世足最年輕球員獎的獎項。

對於對手來說，姆巴佩的速度是最令其他人聞風喪膽的武器，只要他一有球權、抓到快攻單打的機會，那神乎其技的盤球、過人技巧就彷彿魔術般令人驚艷，而令專家更難以想像的是，在這個許多人都會感到緊張的大舞台上，他有著初生之犢不畏虎的氣勢，前途無可限量。

4歲便開始踢球 出生平凡創造不凡

姆巴佩獲頒最佳新人獎時，與法國總統馬克宏相擁慶祝。 路透

事實上，4歲就開始踢球的他，不論速度與帶球能力都在頂尖水準之列，在16強賽一役，是繼1958年的巴西球王比利（Pelé）後，第一次有未滿20歲的球員在淘汰賽中單場踢進兩球的記錄。

除此之外，姆巴佩在俱樂部之表現也給人留下了深刻印象──他在28次聯賽中出場，貢獻了13個進球和7次助攻，幫助巴黎聖日耳曼足球俱樂部（PSG）奪得冠軍。

《cnbc》報導，姆巴佩出生於法國郊區的貧窮小鎮邦迪中，父親是移民至法國的喀麥隆人，而母親是法籍阿爾及利亞人，他的出身平凡，邦迪這個地區甚至還被許多法國人形容為「有大量勞工階層、非白人社區，騷亂和社會衝突的代名詞。」更被警方視為犯罪和恐怖主義的滋生地。

在姆巴佩兒時，父親就是在當地擔任足球教練和球員一職，也在耳濡目染下，他很自然地培養出自身對足球的興趣和熱愛，小時候，姆巴佩都在邦迪體育協會（AS Bondy）內訓練，導師東尼里卡爾迪（Antonio Riccardi）形容，「6歲時，他就已經展現了其他同儕沒有的天賦，不論是技巧或熱情，可塑性都非常地高。」

他還強調，「他是我執教過的最好的孩子，也可能是我教過的最好的球員，而且非常非常的努力。」

偶像是C羅 「努力才能達到目標」

姆巴佩。 美聯社

姆巴佩從小的偶像就是C羅（Cristiano Ronaldo），房間內也貼了滿滿的C羅海報和文宣，目標是成為與自己偶像有著同樣成就的球員。東尼里卡爾迪透露，「在姆巴佩的房間中，他會想像寢室就是個足球場，演練各種不同的進球動作。」

他補充，「姆巴佩的生活就是足球，足球與他就像是生命共同體，他總是談論足球、總是看足球──如果不這樣做，他還是會在PS上玩足球比賽。」

12歲那年，頂級俱樂部的球探就發現他的才華，他先與切爾西足球俱樂部（Chelsea Football Club）接觸，16歲那年加入了摩納哥體育協會足球俱樂部（AS Monaco），成為有史以來最年輕的職業足球選手，打破了前輩蒂埃里亨利（Thierry Henry）的記錄。

姆巴佩把自己的成功，歸功於日常實踐和全力奉獻，他說，「在足球方面，一切皆有可能通過努力而達到目標，我認為這非常重要。」

姆巴佩分享，「我一直相信自己、我知道我有能力做出偉大的事情，這不僅僅是妄想而已，而是若想要成功，你必須努力打拚、積極練習，做好每一個份內的事。」

成名後更不忘公益

姆巴佩。 美聯社

雖然他在年輕時就成名，但姆巴佩仍然保持著謙虛和慷慨的聲譽。

比方說在今年世界盃，他每場比賽結束後便會捐贈約2萬2300美元（約台幣70萬元）給Premiers de Cordees基金會，這是一個為殘疾兒童組織體育賽事的協會。

此外，雖然他每月在巴黎聖日耳曼足球俱樂部賺到超過170萬美元（約台幣5200萬元），但他並沒有揮霍。「我的足球表現可能會超過我的年齡，但在現實生活中，我還是個孩子，姆巴佩說，「『足球運動員』並沒有跟『法拉利』一詞一定要成正比，我沒有什麼車，而且這也沒什麼大不了的。」

本屆世足大放異彩的法國姆巴佩。（美聯社）

（文／魯皓平 本文出自2018.7.16《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）