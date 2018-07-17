PO文讚日本休息室打掃乾淨 FIFA營運職員解職

中央社 東京16日綜合外電報導 2018-07-17 01:13 用LINE傳送

國際足總營運職員楊森斯在推特上po文，讚揚日本隊於輸球後仍把休息室清掃乾淨，堪稱各國隊伍楷模。但她卻疑似因違反「保密義務」，貼文被刪除還遭世足賽主辦單位解職。

本月3日，日本隊被比利時擊敗，賽後他們卻不忘將選手休息室打掃乾淨，獲得國際足總（FIFA）荷蘭籍營運職員楊森斯（Priscilla Janssens）在推特上po文大加讚揚。然而，這則貼文不久便遭刪除，楊森斯還疑似因違反保密規定，被取消世界盃工作人員資格。

Yahoo!JAPAN報導，日本隊於傷停補時階段，被比利時逆轉勝而無緣晉級8強，但遺憾之際，選手們仍然將休息室收拾乾淨，看起來就像沒使用過般。楊森斯為此在推特上po文讚揚日本隊的風度，「他們甚至留下一張用俄文寫著『謝謝』的字條，堪稱所有隊伍的楷模！」

這則貼文立即引發日本人甚至全世界媒體熱烈迴響，紛紛留言稱讚日本隊，「日本人品格真好」、「真的很有禮貌，下次想去日本看一看」、「教導小孩體育的教練，應該教這些事」。

不過，這篇貼文不久後遭刪除，楊森斯本人甚至發推文表示：「我的冒險突然結束了，目前正在回莫斯科的路上。」楊森斯和國際足總都未對相關探詢做出回覆，據信她是因為違反包括志工在內的大會相關工作人員必須遵守的保密義務，而遭到懲處。

楊森斯遭解職消息傳出後，引起諸多討論與揣測。對此，根據任職大會組織委員會的俄羅斯工作人員表示，所有工作人員在比賽開始前，都曾簽署「保密協議」，比賽期間，不管是攝影或是社群媒體的使用，都受到嚴格規範與管制。