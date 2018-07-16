整夜趴後 巴黎為奪冠足球隊準備勝利遊行

中央社 巴黎16日綜合外電報導 2018-07-16 22:14 用LINE傳送

法國各家報紙和電視台今天齊聲讚譽法國隊奪得世界盃足球賽大力神杯，巴黎在一夜狂歡後，清潔人員搶時間清理香榭麗舍大道，準備迎接稍晚球隊歸國的勝利遊行。

「費加洛報」（Le Figaro）引用國歌裡的句子宣告：「榮光的日子到來」。運動日報「團隊報」（L'Equipe）標題「創造歷史」；商業日報「迴聲報」（Les Echos）更直接宣告：「世界冠軍」。

超級巨星姆巴佩（Kylian Mbappe）、格里茲曼（Antoine Griezmann）、博格巴（Paul Pogba）的照片，連同法國隊射門和親吻大力神杯的照片攻佔各媒體頭版。

法國隊奪冠製造全國團結的氛圍，評論員凸顯這支本屆世界盃第2年輕隊伍，其中包括許多擁有中非和北非家族傳承的成員，其實除了2人以外，其他所有球員都出生在法國。

2公里長的香榭麗舍大道、凱旋門和協和廣場昨夜人山人海，揮舞著紅白藍國旗，直到凌晨不斷有人放煙火和吹響號角。