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udn2018世足賽起義時刻世足要聞

世足最美一幕 克羅埃西亞總統雨中流露真情

中央社 克羅埃西亞薩格勒布16日綜合外電報導
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克羅埃西亞總統季塔洛維奇（左）擁抱球員。 美聯社
克羅埃西亞總統季塔洛維奇（左）擁抱球員。 美聯社
克羅埃西亞總統季塔洛維奇昨天出席世界盃足球賽閉幕典禮，一一擁抱決賽兩支球隊的每一位球員。在滂沱大雨中笑容可掬的親切作風，為她贏得更多的景仰。

克羅埃西亞昨天在刺激的冠軍戰以2比4不敵法國

英國「太陽報」（The Sun）報導，身穿克羅埃西亞紅白格子球衣的季塔洛維奇（Kolinda GrabarKitarovic）站在頒獎台上，一旁還有俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）和法國總統馬克宏（EmmanuelMacron）。

典禮開始後突然大雨滂沱，但僅普亭有人全程幫忙撐傘。淋成落湯雞的季塔洛維奇笑容可掬，球員們英勇表現帶來的好心情全寫在臉上。

社群媒體上有留言寫道：「世足賽最美的一幕：大雨傾盆卻沒雨傘。雖然輸球，季塔洛維奇還是把克羅埃亞和法國的每一位球員一一擁入懷中。那是溫暖親切的真情流露。擺脫政治，只有運動！恭喜兩隊！」

也有網友專門稱許她的風度說：「心碎的克羅埃西亞總統，比賽失利卻不失優雅，把每一位球員都抱在懷裡。」

另一則留言寫著：「她讓球迷們更加感動。」

季塔洛維奇除因北大西洋公約組織（NATO）高峰會而缺席出戰英格蘭的4強賽，克羅埃西亞在小組賽後的每一場比賽都可看見她的身影，對子弟兵展現出莫大的熱情。

有一則留言說：「克羅埃西亞總統才是大贏家，球衣、大雨、淚水、亂髮，她根本不在乎。」

也有留言稱讚她說：「喜愛你在世足決賽期間展現的姿態和運動精神，你是運動精神真實的寫照。幹得好！」

克羅埃西亞法國世足俄羅斯

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