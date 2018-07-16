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udn2018世足賽起義時刻世足要聞

臉書世足賽數據 梅西最多讚話題性高

中央社 記者吳家豪台北16日電
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Facebook（臉書）公布2018年FIFA世界盃足球賽的有趣數據，發現Facebook上最具話題性的隊伍是巴西，最具話題性和獲得最多讚的球員是阿根廷球星梅西（Lionel Messi）。

根據Facebook統計，自6月14日到7月15日止，全球約有3.83億人在Facebook上創造超過23億次關於2018FIFA世界盃足球賽的互動（包括貼文、按讚、評論、分享等），和其他支持相同隊伍的人們因為Facebook而連結在一起。

同時，Facebook也觀察到一些有趣的統計數據。在Facebook上最具話題性的隊伍（Most Discussed Teams）前10名依序為巴西、阿根廷、法國、俄羅斯、墨西哥、英格蘭、克羅埃西亞、葡萄牙、德國、西班牙。

本屆世界盃足球賽在Facebook上最具話題性的球員（Most Discussed Players）前5名依序為梅西、巴西明星前鋒內馬爾（Neymar）、葡萄牙足球明星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）、巴西中場柯迪諾（Philippe Coutinho）、埃及王牌前鋒薩拉（MohamedSalah）。

Facebook也發現，本屆世界盃足球賽比賽期間，Facebook上獲得最多讚的球員前5名依序為梅西、內馬爾、「C羅」羅納度、薩拉、24歲的阿根廷前鋒迪巴拉（Paulo Dybala）。

Facebook（臉書）公布2018年FIFA世界盃足球賽的有趣數據，發現Fac...
Facebook（臉書）公布2018年FIFA世界盃足球賽的有趣數據，發現Facebook上最具話題性的隊伍是巴西。圖／facebook提供

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