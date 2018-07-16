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法克大戰4:2讓多少人都發財 他下注2萬爽拿260萬

聯合新聞網 綜合報導
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2018世界盃在今日凌晨畫下句點，在法國舉國歡騰抱回金盃的同時，也有許多運動彩買家們一起狂歡，高呼「發財了！」

網友PO出彩券照，樂喊「我要發財了...」。圖擷自 爆廢公社
網友PO出彩券照，樂喊「我要發財了...」。圖擷自 爆廢公社

有網友在爆廢公社上PO出投注的彩券照片，他花兩千塊押法國以4:2贏克羅埃西亞，賠率為130，立刻為自己贏得26萬元。網友除了恭喜他「爽翻了」、「超狂」，還有一堆友人立刻上前卡位要吃紅「卡雞排」、「請吃三圓號魯肉飯」。

一山還有一山高，一張投注金額2萬元的彩券出現，高達260萬的彩金力壓眾網友。圖擷...
一山還有一山高，一張投注金額2萬元的彩券出現，高達260萬的彩金力壓眾網友。圖擷自 PTT

好消息不止一則，另有網友在PTT上宣告自己以保險的買法把「5+:1 ~ 2:1」、「5+:2 ~ 3:2」各壓10塊全部買一輪，雖然只小贏1300還是很開心，眼紅網友酸他「清寒，滾」，要他小賭至少也下個100塊。緊接著眾多網友出現「亮彩券」的炫富行為，壓下法克4:2的網友投注金額從500到5000通通有，直到有人PO出一張投注金額2萬的彩券力壓眾人。爽拿260萬彩金的投注嚇傻網友，只能回覆「哇靠」、「扯爆」，還有人直接喊「爸」，覺得260萬太神了，「不跪都不行」，根本可以買車了。

網友們除了讚嘆下注的彩金得主眼光精準，還不忘好心提醒「PO彩券要記得遮條碼」才不會被盜領。另外，高額的彩金會不會被扣稅也是大家熱議的重點，依運彩的規則只有在賠率超過200倍時才會扣稅，260萬的獎金雖然令人眼紅賠率卻在安全範圍的130，網友羨慕大喊「可以不被扣稅真的好開心啊。」

克羅埃西亞法國世足

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