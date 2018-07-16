昔日法國大將本澤馬無緣捧盃滋味 只能送祝賀

聯合新聞網 文／張皓勛 2018-07-16 12:34 用LINE傳送

本澤馬。 美聯社

「高盧雄雞」隊史第二度捧起大力神盃，法國全國上下普天同慶，不過卻有一位法國人可能五味雜陳，那就被法國足協棄用的前鋒本澤馬。

本澤馬從U17開始就一直是國家隊常客，才華洋溢的他更曾接下前球王席丹的10號球衣，並擔任過副隊長一職，是一位被法國人寄予厚望的新星。四年前的巴西世界盃他擔任球隊頭號點球操刀手，雖成為法國史上首位除PK大戰外射失點球的選手，但他表現依舊亮眼，繳出3進球的好成績，是法國挺進八強的重要功臣。

30歲是一位足球員的巔峰時刻，然而本澤馬的大好前程卻毀在自己手中，2015年11月他因以性愛影片勒索隊友一案，遭到法國警方起訴，法國足協因此不再錄用他。2016年歐國盃與這屆世界盃，他都被排除在大名單外，如今法國順利奪冠，他的心情肯定相當複雜，若不是惹出風波，他有可能上頒獎台上的一員。

雖然法國近幾年人才輩出，但效力西甲豪門皇馬的本澤馬無疑是法國目前最好的9號中鋒球員。本屆賽事法國先發中鋒吉魯成為罕見的零射正冠軍前鋒，雖然在前線用身材優勢為隊友創造出不少機會，但也讓人討論起若有本澤馬在陣中，法國這座冠軍或許會拿得更輕鬆。

昨晚本澤馬也在個人IG恭喜他的前隊友如願一嚐冠軍滋味，他寫下「做得好！世界冠軍!」而這句話也被一些媒體解讀為他在對法國足協釋出善意，期待未來還能有機會再次重返國家隊。