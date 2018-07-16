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世足／慶助法國奪冠 百萬人上街狂歡

聯合報 記者吳敏欣╱即時報導
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巴黎鐵塔前民眾狂歡。 美聯社
巴黎鐵塔前民眾狂歡。 美聯社
法國在地標艾菲爾鐵塔擧辦世足冠軍戰直播派對，現場擠進爆滿人潮， 隨著法國奪冠而陷入瘋狂，有人全裸慶功，也有人跳上車頂，場面雖然接近失控，卻渲染一片狂歡氣息。

隨著冠軍戰進入尾聲，法國勝利在握，越來越多人想擠到艾菲爾鐵塔下觀看大螢幕轉播，也讓警方基於安全考量暫時封鎖這區域，不過已經「失心瘋」的民眾當然不想被掃興，傳出向警方丢擲瓶罐的新聞。

法國在當地的傍晚時分入手金盃，人群也立刻將香榭麗舍大道擠得水洩不通，根據當地預計，整晚約有上百萬民眾上街慶功，演出不少失序的畫面，除了到處揮舞法國國旗外，還有人燃放煙霧彈、攀爬噴水池，甚至全裸跳上屋頂、宣洩消防車的水柱，都是為了表達心中的狂喜之情。

艾菲爾鐵塔打上紅、白、藍的光雕秀，並在上頭標示象徵1998年和2018年世界盃奪冠的兩顆星，凱旋門也投出高盧雄雞的光雕，上頭同樣用兩顆星星裝飾。

連人在俄羅斯現場的法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也加入慶祝行列，賽後進入球員休息室的他，被直播中的博格巴（Paul Pogba）拉來入鏡，並在博格巴的要求下，一起做出招牌的「超人」慶祝動作，讓民眾直呼親切。

巴黎鐵塔前民眾狂歡。 路透
巴黎鐵塔前民眾狂歡。 路透

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