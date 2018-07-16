FIFA營運主管PO文讚日本休息室超乾淨 卻因此慘遭開除
世足賽是近日的人氣話題之一，除了場上精彩的交戰之外，球員場下的一舉一動也受到大家的關注。本月3日，日本隊被比利時擊敗，賽後他們卻不忘將選手休息室打掃乾淨，獲得國際足總（FIFA）營運主管楊森斯（Priscilla Janssens）在推特上po文大力讚揚。然而，這則貼文不久後便遭刪除，而楊森斯因為違反保密規定，被取消世界盃工作人員的資格。
根據《Yahoo! JAPAN》的報導，日本隊於補時階段，被比利時逆轉而輸掉比賽，但感到遺憾之際，選手們仍然將休息室收拾乾淨，看起來就像沒用過一樣。楊森斯為此在推特上po文大讚日本隊的禮儀，「他們甚至留下了一張用俄文寫著『謝謝』的字條，簡直是所有隊伍的典範！非常榮幸能和他們共事！」
楊森斯的貼文引發日本甚至全世界網友的關注，紛紛在下方留言稱讚日本隊，「日本人品格真好」、「真的很有禮貌，下次想去日本看一看」。不過，這篇貼文不久後卻遭到刪除，3日晚上，楊森斯本人甚至發了推特表示，「我的挑戰很突然地結束了，目前正在回莫斯科的路上。」許多人猜測她遭到主辦單位解職，然而，她在文中並未提及自己被開除的原因，之後也沒有對此做出明確回應。
楊森斯遭開除的相關消息傳出後，引起諸多討論與揣測，日本隊事蹟造假的質疑聲也甚囂塵上。對此，FIFA相關人員表示，所有工作人員在比賽開始前，都曾簽署「保密協定」，比賽期間，不管是攝影或是社群軟體的使用，都受到嚴格的規範、管制。然而，楊森斯的舉動明顯違反保密義務，許多人猜測，她就是因此而刪除貼文並且遭到懲處。
Then suddenly the adventure is over. Back in Moscow on my way home. What an amazing adventure this has been. Thank you FIFA, Russia and of cours special thanks to Rostov for allowing me to a part of this fantastic tournament! pic.twitter.com/yqJkktMl7G— Priscilla Janssens (@priscillaboca) 2018年7月3日