FIFA營運主管PO文讚日本休息室超乾淨 卻因此慘遭開除

聯合新聞網 綜合報導 2018-07-16 11:37 用LINE傳送

國際足總執行長楊森斯（Priscilla Janssens）在推特上po文大讚日本隊將休息室清掃乾淨，堪為世足賽各隊伍的典範。事後，楊森斯卻疑似因違反「保密義務」，而遭世足賽主辦單位解職。圖片來源／楊森斯推特

世足 賽是近日的人氣話題之一，除了場上精彩的交戰之外，球員場下的一舉一動也受到大家的關注。本月3日，日本 隊被比利時擊敗，賽後他們卻不忘將選手休息室打掃乾淨，獲得國際足總（FIFA ）營運主管楊森斯（Priscilla Janssens）在推特上po文大力讚揚。然而，這則貼文不久後便遭刪除，而楊森斯因為違反保密規定，被取消世界盃工作人員的資格。

根據《Yahoo! JAPAN》的報導，日本隊於補時階段，被比利時逆轉而輸掉比賽，但感到遺憾之際，選手們仍然將休息室收拾乾淨，看起來就像沒用過一樣。楊森斯為此在推特上po文大讚日本隊的禮儀，「他們甚至留下了一張用俄文寫著『謝謝』的字條，簡直是所有隊伍的典範！非常榮幸能和他們共事！」

楊森斯的貼文引發日本甚至全世界網友的關注，紛紛在下方留言稱讚日本隊，「日本人品格真好」、「真的很有禮貌，下次想去日本看一看」。不過，這篇貼文不久後卻遭到刪除，3日晚上，楊森斯本人甚至發了推特表示，「我的挑戰很突然地結束了，目前正在回莫斯科的路上。」許多人猜測她遭到主辦單位解職，然而，她在文中並未提及自己被開除的原因，之後也沒有對此做出明確回應。

楊森斯遭開除的相關消息傳出後，引起諸多討論與揣測，日本隊事蹟造假的質疑聲也甚囂塵上。對此，FIFA相關人員表示，所有工作人員在比賽開始前，都曾簽署「保密協定」，比賽期間，不管是攝影或是社群軟體的使用，都受到嚴格的規範、管制。然而，楊森斯的舉動明顯違反保密義務，許多人猜測，她就是因此而刪除貼文並且遭到懲處。