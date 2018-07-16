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法國奪世足金盃 慶祝活動紛傳意外

中央社 巴黎15日綜合外電報導
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法國慶祝，但有意外發生。 美聯社
法國慶祝，但有意外發生。 美聯社
法國今天奪下隊史第2座世界盃足球賽冠軍，但數百萬計球迷上街歡慶勝利時，傳出不少意外。

法新社記者現場報導，約有30人闖進香榭麗舍大道的陽獅集團（Publicis Drugstore）商店，拿走葡萄酒和香檳，其中許多人戴著滑雪面罩。

部分群眾還向警方投擲包括瓶子和椅子在內的物品，警方則用催淚瓦斯回敬。

路透社報導，世足決賽終場哨音響起後，數百萬法國球迷走上各大城市街頭歡慶勝利，其中有數千人聚集在香榭麗舍大道上。

為了14日法國國慶巴士底日（Bastille Day）慶祝活動及15日世界盃決賽，法國政府動員約11萬名安全人員。

法國當局表示，南部城市里昂（Lyon）約有100名青少年與警方發生衝突，這些青少年在市中心一處播放比賽的露天廣場爬上一輛警車的車頂。

警方發言人表示，南部大城馬賽（Marseille）有10人遭到逮捕，2名安全部隊成員在衝突中受傷。

東部城市南錫（Nancy）市郊小鎮弗魯阿爾（Frouard）的慶祝活動中，1名3歲男童和2名6歲女童被一輛摩托車撞擊受到重傷。

警方指出，在終場哨音響起結束比賽時，東南部城市安錫（Annecy）一名50歲男子跳入一條水很淺的運河，摔斷脖子身亡。

另外，北部小鎮聖菲利克斯（Saint-Felix）一名30多歲男子在決賽結束不久慶祝法國勝利，卻開車撞上樹而喪命。

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