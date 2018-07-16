烏龍球、VAR成本屆記憶點 世代交替掀新章

聯合報 記者吳敏欣╱即時報導 2018-07-16 10:10 用LINE傳送

克羅埃西亞曼祖基奇烏龍球。 美聯社 俄羅斯世界盃畫下完美句點，除了爆出史上最多的冷門外，還有許多令人印象深刻的「記憶點」，例如烏龍球、影像助理裁判VAR等，絕對也是日後回想起來的焦點主題。

法國和克羅埃西亞 的冠軍戰彷彿重新提醒大家，烏龍球和VAR才是今年的重點項目，克羅埃西亞前鋒曼祖基奇 （Mario Mandzukic）的頭錘烏龍，是本屆第12度上演攻破自家球門的劇情，大幅刷新的1998年6顆烏龍球的原紀錄，也是世足 史上第一次，連冠軍賽都出現自擺烏龍，也難怪被球迷戲稱「翁勾爾」才是今年的進球王。

看完烏龍球後，冠軍戰立刻讓球迷們回味在小組賽階段大放異彩的VAR，透過錄影回看確認克羅埃西亞禁區裡的手球，判給法國12碼；史上第一次啟用VAR的世界盃，主審們就走到螢幕前親自看了20次，並做出17次的改判，最高潮迭起的，莫過於小組賽最後一輪，西班牙和葡萄牙在同時開踢的2場比賽中，分別靠著VAR追平和「被」追平，因此決定了誰才是小組第一。

共享天下第一人名號的兩大天王在16強賽同日出局，也成為各國媒體的當日頭條，由梅西（Lionel Messi）率領的阿根廷先以3：4不敵法國，4小時後，葡萄牙球星C羅（Cristiano Ronaldo）也跟著打包，以1：2惜敗烏拉圭，由於兩人都已年屆31歲以上，4年後再戰的機率有限，因此他們的離開有著一代王者告別世足舞台的意味。

巴西金童內馬爾（Neymar）則是為了本屆世界盃增添另類話題，成為敵隊下手「買犯」目標的他多次痛苦倒地，不過卻因翻滾動作太誇張，難以博得外界同情，甚至被直指有假摔的嫌疑，在網路上甚至流傳許多後製過的「內馬爾滾」影片，淪為眾人恥笑的把柄；不過內馬爾表示，只要能贏，他什麼都不在意。

世界盃最高潮的畫面，往往都是捧起大力神盃的瞬間，今年法國在大雨中高舉金盃，雖然全身濕又被金色彩紙黏得到處都是，但仍不減這一刻的非凡意義；其中19歲新星姆巴佩（Kylian Mbappe）的崛起，不但令人聯想到巴西球王比利（Pele）的再現，也展現出接棒梅西和C羅的架式，或許多年後球迷想起這屆世界盃，會直接聯想到這是「新球王」姆巴佩初試啼聲的一年。