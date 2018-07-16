udn
udn
球評列表
傑拉德 傑拉德 羅伊 羅伊 鄭仲嵐 鄭仲嵐 喬齊安 喬齊安 慕亞 慕亞 謝凱邦 謝凱邦 吳敏欣 吳敏欣 梅塞施密特 梅塞施密特 Bayes Izo Bayes Izo 何長發 何長發 關之恆 關之恆 張皓勛 張皓勛 Dennis Dennis
udn2018世足賽起義時刻世足要聞

法國稱霸世界盃足球賽 馬克宏民調有望沾光

中央社 巴黎15日綜合外電報導
用LINE傳送

馬克宏(中)抱球員。 美聯社
馬克宏(中)抱球員。 美聯社
法國在世界盃足球賽冠軍戰以4比2擊敗克羅埃西亞後舉國歡慶，總統馬克宏（Emmanuel Macron）在現場無視下雨「溼身」同樂，他的民調也有望雨露均霑，被形容是運氣再度降臨。

路透社報導，法國隊繼1998年之後二度奪下世界盃冠軍，國家隊捧冠堪稱多數總統夢寐以求的好消息，對於40歲的馬克宏尤其如此。

馬克宏上任14個月後，民調節節下滑，跌到僅剩40%左右。儘管監督一系列社經改革，投資銀行家出身的馬克宏被許多左翼批評人士貼上「富人的總統」標籤，自此這個封號就一路跟著他。

近來法國總統府花大錢買餐具、總統行館蓋游泳池、以及有關社福成本的尖銳評論等爭議，加深這位領導人與人民脫節的形象，至少部分民眾心中是如此認為。

不過正如去年競選總統期間一連串令人稱奇的幸運事蹟，例如最強的保守派對手因貪腐醜聞被迫退選，有助馬克宏選情，這次法國贏得世足賽金盃，顯示馬克宏的好運或許將再度降臨。

馬克宏偕妻子碧姬（Brigitte）到莫斯科觀看世足冠軍戰，法國隊獲勝後，馬克宏在雨中站上球場，一一擁抱每位國腳，然後開心地親吻世界盃冠軍獎盃。

法新社報導，馬克宏沒有撐傘，不像東道主俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）有幕僚替他遮雨。

馬克宏賽後也推文寫上法文的「謝謝」，國人在下方留言歡慶，還有網友放上馬克宏在場邊振臂慶祝的照片。

不久之後，推特瘋傳的影片顯示，他與法國後衛孟迪（Benjamin Mendy）及明星中場博格巴（Paul Pogba）在更衣室做出了dab慶祝動作。這種將雙手斜舉，頭部靠向手肘的動作應是亞特蘭大饒舌歌手所發起，由美式足球員紐敦（Cam Newton）發揚光大。

1998年，時任法國總統席哈克（Jacques Chirac）人氣因為「世界盃效應」扶搖直上，根據伊佛普研究所（Ifop），他的民調上升18個百分點，有助他走出1997年提前國會選舉敗選失顏面的陰霾。

馬克宏近來低迷民調也有望因世界盃效應而提高，但不太可能上升太多。不過政治民調業者認為，他的海內外聲望因此提振並非不可能。Odoxa民調的斯理曼（Gael Sliman）告訴路透社，現在遠遠不及1998年的情況，要重現有難度，不過他的民調很有可能提高5、6甚至10個百分點。

世足法國

延伸閱讀

留言

熱門文章
udn 瘋運動粉絲團
udn 瘋運動
Top