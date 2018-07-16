法國稱霸世界盃足球賽 馬克宏民調有望沾光

中央社 巴黎15日綜合外電報導 2018-07-16 10:15 用LINE傳送

馬克宏(中)抱球員。 美聯社 法國 在世界盃足球賽冠軍戰以4比2擊敗克羅埃西亞後舉國歡慶，總統馬克宏（Emmanuel Macron）在現場無視下雨「溼身」同樂，他的民調也有望雨露均霑，被形容是運氣再度降臨。

路透社報導，法國隊繼1998年之後二度奪下世界盃冠軍，國家隊捧冠堪稱多數總統夢寐以求的好消息，對於40歲的馬克宏尤其如此。

馬克宏上任14個月後，民調節節下滑，跌到僅剩40%左右。儘管監督一系列社經改革，投資銀行家出身的馬克宏被許多左翼批評人士貼上「富人的總統」標籤，自此這個封號就一路跟著他。

近來法國總統府花大錢買餐具、總統行館蓋游泳池、以及有關社福成本的尖銳評論等爭議，加深這位領導人與人民脫節的形象，至少部分民眾心中是如此認為。

不過正如去年競選總統期間一連串令人稱奇的幸運事蹟，例如最強的保守派對手因貪腐醜聞被迫退選，有助馬克宏選情，這次法國贏得世足 賽金盃，顯示馬克宏的好運或許將再度降臨。

馬克宏偕妻子碧姬（Brigitte）到莫斯科觀看世足冠軍戰，法國隊獲勝後，馬克宏在雨中站上球場，一一擁抱每位國腳，然後開心地親吻世界盃冠軍獎盃。

法新社報導，馬克宏沒有撐傘，不像東道主俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）有幕僚替他遮雨。

馬克宏賽後也推文寫上法文的「謝謝」，國人在下方留言歡慶，還有網友放上馬克宏在場邊振臂慶祝的照片。

不久之後，推特瘋傳的影片顯示，他與法國後衛孟迪（Benjamin Mendy）及明星中場博格巴（Paul Pogba）在更衣室做出了dab慶祝動作。這種將雙手斜舉，頭部靠向手肘的動作應是亞特蘭大饒舌歌手所發起，由美式足球員紐敦（Cam Newton）發揚光大。

1998年，時任法國總統席哈克（Jacques Chirac）人氣因為「世界盃效應」扶搖直上，根據伊佛普研究所（Ifop），他的民調上升18個百分點，有助他走出1997年提前國會選舉敗選失顏面的陰霾。

馬克宏近來低迷民調也有望因世界盃效應而提高，但不太可能上升太多。不過政治民調業者認為，他的海內外聲望因此提振並非不可能。Odoxa民調的斯理曼（Gael Sliman）告訴路透社，現在遠遠不及1998年的情況，要重現有難度，不過他的民調很有可能提高5、6甚至10個百分點。