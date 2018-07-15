真的脫了！前日本美女國腳兌現露臀承諾

聯合新聞網 綜合報導 2018-07-15 15:58 用LINE傳送

退休的前日本女子國腳丸山桂里奈(左)，兌現露屁股承諾。 擷圖自丸山桂里奈IG

世足 賽接近尾聲，該兌現的支票還是要兌現！力挺日本 男足隊的前日本美女足球員丸山桂里奈，真的兌現自己承諾，拍攝露屁股的寫真，給全日本觀眾看。

今年日本在世足賽表現出色進軍16強，最後輸給比利時無緣8強。曾經代表日本踢過三屆奧運女足，也曾參加世界盃女足賽的35歲退休女將丸山桂里奈，在世足賽預賽期間力挺日本隊，在該隊首戰以2:1意外擊敗哥倫比亞後，丸山桂里奈就在日本電視台節目中，表示日本會在預賽3連勝，若日本沒有3連勝，她會在觀眾面前露出屁股。

最終，日本預賽只打敗哥倫比亞，接下來兩場2:2踢和塞內加爾、0:1敗給波蘭。因此丸山桂里奈必須要兌現露屁股的支票，只不過第一時間，丸山桂里奈也表示會做準備。由於節目是在周日播出，過去兩個周日都沒消沒息，網友就不斷留言要丸山桂里奈兌現支票。

但終於今天《Sunday Japan》的節目中，丸山桂里奈確定要露出她的屁股了，並且釋出消息，原來她特別為了露屁股去拍攝寫真，用露出屁股夾瓶子的方式，在節目中播出，總算在世足賽結束前，兌現自己的支票。