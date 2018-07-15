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見證歷史 克國趕發4千本護照2千球迷包機

聯合報 記者林宋以情╱即時報導
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克羅埃西亞粉絲。 美聯社
克羅埃西亞粉絲。 美聯社
就連克羅埃西亞女總統科琳達（Kolinda Grabar Kitarovic）都自費搭機親臨俄羅斯現場看球，世足決賽迎戰法國前，克羅埃西亞自8強以來，當局在一周內趕工發出超過4300本護照，幫助球迷完成見證歷史一刻的心願。

科琳達數日前飛抵俄羅斯，要在盧日尼基體育場和祖國球迷同歡，「我非常興奮，已經迫不及待周日的到來。不管最終結局是如何，我想對我們而言都會是場勝利，我們是最大贏家。」

趕赴莫斯科和家鄉球隊共同體驗首度決賽的不只總統，決賽加售的1230張門票在開賣1個半小時內售罄，至少有2000位球迷包機，10架飛機飛往莫斯科。當局估計，自上周日8強賽PK賽踢退俄羅斯，克羅埃西亞挺進4強後，位在首都札格瑞布的護照署連夜加班，7天內至少發出超過4千本護照，讓球迷能親赴盛會。

遠在莫斯科身著紅白格紋的喬爾盧卡（Zdenko Corluka），則是不斷接到來電，盼為家鄉親友們訂到炙手可熱的機票，他是克國後衛喬爾盧卡（Vedran Corluka）的姪子，「電話不斷地響，每通都在問『能不能幫我們買張票？』」

30歲的斯坎特格（Ivan Skegro）3天前才在莫斯科與球隊一同分享2：1踢退英格蘭的喜悅，隨後搭機回國，但2天後又重返盧日尼基體育場，「當主裁判吹響哨音那刻，我就知道我兩天後還會再回來。這是一生僅有一次的機會。」

一張回程機票約1500歐元（約台幣5.4萬元），斯坎特格說，「一趟莫斯科之旅大約是4個月的平均月薪，但別擔心，我們一定會去的。」

世足克羅埃西亞

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