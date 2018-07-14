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世足判決準確率99.32％ FIFA主席：VAR建功

聯合報 記者劉肇育╱即時報導
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FIFA主席表示，世足賽引進VAR讓裁判的判決準確率提升到99.32％，是今年俄...
FIFA主席表示，世足賽引進VAR讓裁判的判決準確率提升到99.32％，是今年俄羅斯成功主辦最好一屆世足賽的主因之一。 美聯社

今年俄羅斯世足賽首度引入影像輔助裁判系統（VAR），雖然一度引發爭議，甚至被認為是12碼罰球次數打破歷史紀錄的關鍵因素，不過國際足總主席英凡提諾（Gianni Infantino）卻認為，今年世足賽引進VAR讓裁判的判決準確率提升到99.32％，是今年俄羅斯成功主辦最好一屆世足賽的主因之一。

國際足總在今年3月決議在俄羅斯世足賽上引進VAR，而本屆賽事中VAR確實也多次在判決爭議時刻起到作用，減少了誤判發生機率，國際足總主席英凡提諾在今天記者會時就表示，本屆賽事VAR共計檢視了440次的判決，其中主裁判親自觀看了19次的影片回放，並針對16次的不正確判決進行更正，讓裁判的判決準確率由原先的95％提升到99.32％。

英凡提諾強調，透過VAR的使用，球員越位後進球被判決有效的狀況，已經完全在今年俄羅斯世足賽上消失，而根據BBC報導，VAR的使用也有效的減少了球員的犯規次數，從今年小組賽的數據分析，球員的犯規次數已經比上屆巴西世足賽時減少了17個百分點。

在VAR的加持下，英凡提諾也認為今年的俄羅斯已經造就了史上最佳的一次世足賽，「本屆賽事是讓人難以置信和值得讚嘆的，這將成為歷史上最好的一屆世足賽，從比賽開踢那一刻起，我們就感受到一股難以言喻的激情，為此我要感謝俄羅斯所付出的一切。」

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