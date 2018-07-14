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udn2018世足賽起義時刻世足要聞

FIFA發放64億世足補償金 曼城、皇馬居前2名

聯合報 記者劉肇育╱即時報導
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依照每屆世足賽往例，國際足總在賽事落幕前後將會統計每年參賽球員的所屬球隊，進行人...
依照每屆世足賽往例，國際足總在賽事落幕前後將會統計每年參賽球員的所屬球隊，進行人員借調補償金的發放。 美聯社

俄羅斯世足賽將在15日克羅埃西亞出戰法國的冠軍賽結束後落幕，而國際足總也在近日準備展開「結帳」相關事宜，其中包括支付給所有參賽球員母隊的借調補償金支付，根據統計，派出最多球員的英超就獲得了3075萬英鎊的補償金，其中又以曼城的390萬英鎊高居全球球隊之冠。

依照每屆世足賽往例，國際足總在賽事落幕前後將會統計每年參賽球員的所屬球隊，進行人員借調補償金的發放，而根據英國媒體「鏡報」報導，國際足總發放給每個俱樂部每名球員的借調補償金為一人一天6460英鎊，今年國際足總光是發放給384個參賽球員所屬球隊的補償金，就高達1.57億英鎊（約台幣64億）。

今年參賽球員最多的英超聯賽，將獲得近5分之1的3075萬英鎊，其中又以擁有16名球員參賽的曼城，所獲得的390萬英鎊補償金高居384個球隊之冠，而緊追在後的則是皇馬的380萬英鎊，切爾西、熱刺和巴塞隆納也都獲得超過320萬英鎊的補償金。

依照規定，今年的補償金發放採記天數為5月31日起至球員結束所有賽程、離開國家隊為止，而若球員在2016年到今年世足賽開踢前有轉會狀況發生，那該名球員的前東家也將獲得3分之1的補償金。

世足克羅埃西亞法國

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