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驚奇黑馬與打包強權 世足球衣品牌戰兩樣情

聯合新聞網 文／張皓勛
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隨著克羅埃西亞打進世足決賽，紅白相間的格子球衣大熱銷，一件至少5000元起跳。 ...
隨著克羅埃西亞打進世足決賽，紅白相間的格子球衣大熱銷，一件至少5000元起跳。 路透

本屆世足暴冷與驚奇不斷，先是德國在小組賽提前打包，然後阿根廷、西班牙、巴西等傳統強權也分別在十六強賽與八強賽中慘遭滑鐵盧，跌破眾人眼鏡。然而有舊人哭也就有新人笑，來自南歐的克羅埃西亞，這次就用他們團結下的亮眼表現，讓世人認識到這個人口僅420萬的小國家。而英格蘭也用他們的「青春風暴」，讓人們關注起這支年輕的足壇新勁旅。

現實的是球隊的表現也明顯影響了球衣的銷售情況，以及品牌大戰的勝負。走進百貨賣場不難發現，特別是愛迪達專櫃雖羅列各式國家球衣，但各個都打折出售，因為他們主要的贊助隊伍像是德國、阿根廷、西班牙等，發揮都不如預期，僅有比利時闖入四強，連帶使買氣降溫。

相反地耐吉則成為這次世界盃的另類贏家，不僅闖入冠軍戰的兩隊都是自家贊助的球隊，八強中更有一半的球隊是由他們贊助，無疑在這場品牌之爭中大獲全勝，幾件球衣更瘋狂熱銷，和打折出售的對手呈現兩樣情。

像是「格子軍團」克羅埃西亞的球衣，紅白相間的格子別具特色，本來討論度就很高，加上他們屢創奇蹟闖入冠軍戰，使得他們的主客場球衣都大賣，目前全球大缺貨，台灣更是有錢也不一定買的到。而相較台灣盛行足球的香港，雖然有些存貨，但都被嚴重抬價，一件含印字的球迷版球衣要價都喊到5千元以上，熱門程度有此可見。

另外充滿故事的國家與極富設計感的球衣，也都特別吸引球迷收藏。像是人口僅30萬人，寫下北歐神話的冰島，在打出動人表現後，球衣的詢問度瞬間破表。而奈及利亞雖然本屆未能挺進淘汰賽，但他們的球衣被網友評為本屆最漂亮球衣，同樣引發大家瘋狂搶購，甚至一度有斷貨的消息傳出。

克羅埃西亞德國冰島世足

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