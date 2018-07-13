英格蘭教頭邵斯蓋特紳士舉動 親筆寫信給工作人員

聯合報 記者蘇志畬╱即時報導 2018-07-13 12:52 用LINE傳送

英格蘭教頭邵斯蓋特的紳士舉動近期一一曝光。 美聯社

英格蘭 總教練邵斯蓋特 （Gareth Southgate）受到歡迎不是沒有原因，隨著賽事進入尾聲，他的紳士舉動也一一曝光，球隊工作人員就透露，邵斯蓋特在抵達俄羅斯的第一天，就親筆寫信給每個工作人員，希望大家一起為世界盃打拚。

英格蘭隊職員盧卡斯（Jim Lucas）抵達俄羅斯訓練基地的飯店後，看到床上躺著一封邵斯蓋特親手寫給自己的私人信件，他今天也將這封信放上推特，揭露邵斯蓋特這項溫暖的舉動。

邵斯蓋特在信上寫著：「來到這個賽事，最重要的是締造自己的故事，我想你已經很清楚了，我希望這屆世界盃能帶給你難以忘懷的記憶。」盧卡斯表示：「我每天都重複看這封信，能為這支球隊、這位教練工作，我感到很驕傲。」

Gareth Southgate embraces his wife after heartbreaking World Cup semi-final defeat as fans back home brand him a national hero who ‘united the country’. Pic: Michael Zemanek/BPI/REX/Shutterstock pic.twitter.com/EqcvTWIvWw — Ben Nicholls (@Benjaminicholls) July 12, 2018

英格蘭在四強賽落敗後，邵斯蓋特忙著安慰失望的球員們，他的太太在觀眾席靜靜等候，直到看台都已淨空，邵斯蓋特才有時間跟家人會合，輪到他的妻子給予邵斯蓋特大大的擁抱，安慰這位同樣失望的教頭。

英格蘭總教練親手寫信給球隊工作人員