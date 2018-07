英格蘭教頭邵斯蓋特紳士舉動 親筆寫信給工作人員

英格蘭教頭邵斯蓋特的紳士舉動近期一一曝光。 美聯社

英格蘭 總教練邵斯蓋特 (Gareth Southgate)受到歡迎不是沒有原因,隨著賽事進入尾聲,他的紳士舉動也一一曝光,球隊工作人員就透露,邵斯蓋特在抵達俄羅斯的第一天,就親筆寫信給每個工作人員,希望大家一起為世界盃打拚。

英格蘭隊職員盧卡斯(Jim Lucas)抵達俄羅斯訓練基地的飯店後,看到床上躺著一封邵斯蓋特親手寫給自己的私人信件,他今天也將這封信放上推特,揭露邵斯蓋特這項溫暖的舉動。

邵斯蓋特在信上寫著:「來到這個賽事,最重要的是締造自己的故事,我想你已經很清楚了,我希望這屆世界盃能帶給你難以忘懷的記憶。」盧卡斯表示:「我每天都重複看這封信,能為這支球隊、這位教練工作,我感到很驕傲。」

英格蘭在四強賽落敗後,邵斯蓋特忙著安慰失望的球員們,他的太太在觀眾席靜靜等候,直到看台都已淨空,邵斯蓋特才有時間跟家人會合,輪到他的妻子給予邵斯蓋特大大的擁抱,安慰這位同樣失望的教頭。

When we arrived in Repino a month ago, this was on my bed. I’ve looked at it every day since – and it was the first thing I looked at when we got back this morning.



I am so proud to work for this team and this manager. pic.twitter.com/e8ZhVxCEez