首相將設宴歡迎英格蘭 教頭婉拒遊行慶祝提議

聯合報 記者蘇志畬╱即時報導 2018-07-13 11:44 用LINE傳送

英格蘭世足表現超乎預期，英國首相梅伊（Theresa May）決定設宴歡迎他們的歸國。 美聯社

英格蘭 隊雖然在世界盃四強賽落敗，但這支年輕「三獅軍團」表現超乎預期，獲得雖敗猶榮的好評，英國首相梅伊（Theresa May）決定設宴歡迎他們的歸國，至於遊行慶祝，總教練邵斯蓋特 （Gareth Southgate）則說：「免了。」

平均26歲的英格蘭隊，在本屆世足 賽開踢前被認為是練兵為主，目標是在2022年世界盃，邵斯蓋特卻帶領這批年輕人一路踢進四強，雖然敗給克羅埃西亞只能爭季軍，但已贏得英國球迷認同。

英格蘭進入四強已是相隔28年的佳績，無論季軍賽的結果，首相已決定在唐寧街官邸設宴，迎接從俄羅斯歸來的英格蘭足球隊，發言人表示：「我們非常希望能舉辦歡迎會，接下來我們會跟足協討論細節。」

梅伊也透過發言人表示，非常感謝邵斯蓋特帶出優異的成果，「全國對於英格蘭的成績都十時驕傲。」雖然英格蘭球迷希望邵斯蓋特能封爵，不過發言人表示：「對於他的榮耀，封爵有一套獨立的評估流程，目前還沒辦法評估結果。」

英格蘭若打進決賽，將會舉辦公開歡迎會，不過如今只能爭奪季軍，雖然有政府官員認為仍然值得遊行慶祝，不過邵斯蓋特不支持這個想法，因為不希望球隊被視為英雄。

英格蘭足協也不打算舉辦遊行，原因是怕灌輸年輕球員錯誤觀念，認為「輸球是可以接受的」，而部分英格蘭球員也傾向踢完世界盃後趕緊放假。