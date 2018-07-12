udn
udn
球評列表
傑拉德 傑拉德 羅伊 羅伊 鄭仲嵐 鄭仲嵐 喬齊安 喬齊安 慕亞 慕亞 謝凱邦 謝凱邦 吳敏欣 吳敏欣 梅塞施密特 梅塞施密特 Bayes Izo Bayes Izo 何長發 何長發 關之恆 關之恆 張皓勛 張皓勛 Dennis Dennis
udn2018世足賽起義時刻世足要聞

現身就輸球 滾石主唱米克傑格是英格蘭的魔咒

世界日報 文／廖廷儀
用LINE傳送

滚石主唱米克傑格(右)。 歐新社
滚石主唱米克傑格(右)。 歐新社

米克傑格（Mick Jagger）是英國傳奇樂團滾石（The Rolling Stones）主唱，在樂壇有著舉足輕重的地位。只不過，他可能也是英格蘭足球的「魔咒」之一。

英格蘭11日在世足賽四強中以1：2敗給克羅埃西亞，再次與冠軍無緣。沒有錯，米克傑格就在現場。

當然，不能因為看場球就把「魔咒」的標籤貼在他身上。美聯社找出了傑格過去的「豐功偉業」，例如他去年以個人名義發表了一些歌曲，其中一首的歌名就叫做「England Lost（英格蘭輸了）」，歌曲一開始就談到一個很想要看英格蘭足球比賽的人，歌詞包括了「I went to see England, but England’s lost（我去看了英格蘭比賽，但英格蘭輸了）」。

2014年世足賽，英格蘭在小組賽出戰烏拉圭前，傑格在推特上寫道：「英格蘭加油！這場會贏的！」你猜對了，英格蘭輸了。

嚴格來說，美聯社認為，傑格不只是英格蘭的魔咒，根本可以算是個烏鴉嘴。因為該屆世足賽另一場由義大利對烏拉圭的小組賽，他預測義大利獲勝，而最後贏的是烏拉圭；傑格又預測葡萄牙會是該屆冠軍，結果葡萄牙在小組賽就被淘汰。

他的「魔力」還不只如此，一路到了準決賽，傑格帶著他有一半巴西血統的兒子去現場看巴西對德國的大戰，那場結果大家應該記憶猶新，1：7，巴西歷史性的慘敗。

還要更多例子嗎？2010年世足賽，傑格親臨英格蘭對德國的比賽現場，英格蘭輸了；他帶著兒子去看巴西對荷蘭的八強戰，兒子還穿著巴西球衣，是的，巴西輸了。

或許一切都是巧合，但連美聯社都特地發了這篇、還以「Jagger Jinx（傑格魔咒）」為標題，也不得不佩服他們的聯想力了。

世足英格蘭

延伸閱讀

留言

熱門文章
udn 瘋運動粉絲團
udn 瘋運動
Top