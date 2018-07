現身就輸球 滾石主唱米克傑格是英格蘭的魔咒

世界日報 文/廖廷儀 2018-07-12 16:31 用LINE傳送

滚石主唱米克傑格(右)。 歐新社

米克傑格(Mick Jagger)是英國傳奇樂團滾石(The Rolling Stones)主唱,在樂壇有著舉足輕重的地位。只不過,他可能也是英格蘭 足球的「魔咒」之一。

英格蘭11日在世足 賽四強中以1:2敗給克羅埃西亞,再次與冠軍無緣。沒有錯,米克傑格就在現場。

當然,不能因為看場球就把「魔咒」的標籤貼在他身上。美聯社找出了傑格過去的「豐功偉業」,例如他去年以個人名義發表了一些歌曲,其中一首的歌名就叫做「England Lost(英格蘭輸了)」,歌曲一開始就談到一個很想要看英格蘭足球比賽的人,歌詞包括了「I went to see England, but England’s lost(我去看了英格蘭比賽,但英格蘭輸了)」。

2014年世足賽,英格蘭在小組賽出戰烏拉圭前,傑格在推特上寫道:「英格蘭加油!這場會贏的!」你猜對了,英格蘭輸了。

嚴格來說,美聯社認為,傑格不只是英格蘭的魔咒,根本可以算是個烏鴉嘴。因為該屆世足賽另一場由義大利對烏拉圭的小組賽,他預測義大利獲勝,而最後贏的是烏拉圭;傑格又預測葡萄牙會是該屆冠軍,結果葡萄牙在小組賽就被淘汰。

他的「魔力」還不只如此,一路到了準決賽,傑格帶著他有一半巴西血統的兒子去現場看巴西對德國的大戰,那場結果大家應該記憶猶新,1:7,巴西歷史性的慘敗。

還要更多例子嗎?2010年世足賽,傑格親臨英格蘭對德國的比賽現場,英格蘭輸了;他帶著兒子去看巴西對荷蘭的八強戰,兒子還穿著巴西球衣,是的,巴西輸了。

或許一切都是巧合,但連美聯社都特地發了這篇、還以「Jagger Jinx(傑格魔咒)」為標題,也不得不佩服他們的聯想力了。