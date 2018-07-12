法、克世足爭冠 兩國總統將親臨現場加油

聯合報 記者蘇志畬╱即時報導 2018-07-12 11:57 用LINE傳送

法國總統馬克宏確定攜同妻子出席冠軍賽，克羅埃西亞女總統科琳達也不會缺席。 美聯社

世足 賽在各參賽國引發熱潮，也是政治人物博取好感的機會，法國 總統馬克宏（Emmanuel Macron）確定攜同妻子出席冠軍賽，克羅埃西亞 女總統科琳達（Kolinda Grabar Kitarovic）預計會繼續在觀眾席為球隊加油。

科琳達是克羅埃西亞第一任女總統，她跟一般球迷一樣，搭乘經濟艙到俄羅斯，在八強賽並沒有待在VIP室，而是站在觀眾席為球隊加油，親民作風博得好評。

今天進行四強賽，科琳達因參與北大西洋公約組織會議而缺席，但外交官出身的她，趁機送上國家代表隊球衣給美國總統川普（Donald Trump）和英國首相梅伊（Theresa May），不忘做好足球外交；現在克羅埃西亞闖進決賽，她也預告會再度為國家隊加油。

馬克宏在6月初就曾與法國隊共進午餐，展現自己的支持，日前在四強賽也到場加油，並且在法國擊敗比利時後，到更衣室為大家打氣，現在確定會帶著老婆一同現身決賽賽場，法國駐俄羅斯大使館已確認這項消息。

馬克宏預計將順勢與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）會面，法國晉級決賽後，普亭就曾撥電話給馬克宏道賀，並且相約在決賽碰面。