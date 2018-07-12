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送球迷到莫斯科 英、克兩國班機加大又加量

聯合報 記者陳宛晶╱即時報導
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雖然現場球迷人數不比英格蘭，但克羅埃西亞的「格子軍團」應援聲勢驚人。 美聯社
雖然現場球迷人數不比英格蘭，但克羅埃西亞的「格子軍團」應援聲勢驚人。 美聯社

為了一場世界盃4強賽，英格蘭等了28年，克羅埃西亞也盼了20個年頭，兩隊球迷亟欲飛往莫斯科「朝聖」的心情不難理解，兩國航空和旅遊業者這幾天的心情如同「辦喜事」般，為了將自家球迷送進球場，紛紛加開班機、更換大型客機，今天現場湧進逾萬名英格蘭支持者，克羅埃西亞球迷輸人不輸陣，喊話「比加油聲絕對不會輸」，更幸運的是盼到自家隊伍贏球。

英國航空連日來接到太多詢問電話，機位供不應求，為此更換大型客機，讓更多英格蘭球迷飛抵現場觀戰，英國媒體形容為「派對班機」。

有趣的是，英格蘭教頭邵斯蓋特（Gareth Southgate）的紳士風格穿搭爆紅，身上那件來自Marks & Spencer的西裝背心更成搶手貨，而英國航空的飛機餐供應業者就是Marks & Spencer，為了力挺國家隊，這兩天共有約300名幸運乘客獲贈同款背心。

克羅埃西亞首都札格雷布光是周二一天，就有10班飛機載運約1500名乘客前往莫斯科，其中一家旅行社在周三租用國內最大的波音777-300ER，送457名球迷抵達莫斯科。

當地媒體指出，在近日購買飛往莫斯科的機票，平均售價約7500庫納（約新台幣36300元），對於國民平均所得在歐洲國家偏低的克國來說，負擔確實不輕，40歲的佩佐（Stepan Pezo）就說：「現場會有更多英格蘭球迷，因為他們更有錢，比我們更負擔得起，但我們會比他們更大聲。」球迷Neman也說：「如果比較國家大小，我不覺得我們的進場球迷會比較多，但我們絕對會很大聲。」

英格蘭克羅埃西亞邵斯蓋特

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