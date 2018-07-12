克羅埃西亞進球狂喜撲倒攝影記者 混亂中按快門成就最美畫面

聯合報 記者陳宛晶╱即時報導 2018-07-12 06:36 用LINE傳送

克羅埃西亞球員HIGH過頭，場邊攝影記者遭波及被壓倒在地，球員紛紛伸手將他拉起，向他道歉。 路透社

克羅埃西亞 在淘汰賽連續3戰從落後到追平，今天於4強賽靠著曼祖基奇（Mario Mandzukic）第109分鐘的進球，以2：1力克英格蘭 ，全隊興奮慶祝時，一位在場邊拍攝的攝影記者也被波及，遭球員壓倒在地，但那一瞬間所按下的快門，也成就了一幀最美麗的畫面。

克羅埃西亞與英格蘭爭奪決賽門票，雙方以1：1進入延長加時，第109分鐘曼祖基奇在門前接獲佩里希奇（Ivan Perisic）的頭球助攻起腳破門，全隊慶祝之際，當時正在場邊拍攝的法新社記者柯特茲（Yuri Cortez）閃避不及，被一群極度興奮的球員壓倒在地。

但球員們在HIGH過頭前及時踩住剎車，包括曼祖基奇在內的幾名球員，紛紛向柯特茲伸出手來，一起拉他起身，向他道歉也確認他是否受傷，維達（Domagoj Vida）甚至在柯特茲的額頭上獻吻表達歉意，這段畫面也被盛讚為場上最溫暖的瞬間。

身為同業的媒體們紛紛發出疑問，「他當時可能毫無機會拍照，但如果他拍了，那一定是很棒的照片。」答案隨後揭曉，柯特茲在混亂中按了快門，拍下克羅埃西亞球員們向他伸出手的瞬間。