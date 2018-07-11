看英格蘭爭決賽門票 英國預料爆返家潮

中央社 倫敦11日專電 2018-07-11 22:19 用LINE傳送

英格蘭備戰。 歐新社 「三獅軍團」英格蘭 隊今天將在英國晚間7時對決克羅埃西亞 隊，爭取世界盃足球賽決賽門票，由於民眾趕回家觀賽，預料下午將提前迎來一波返家高峰潮。

英格蘭隊今年一改過去積弱不振表現，時隔28年打入4強，讓球迷高喊這次冠軍真的「要回家了」。

這個說法來自1996年利物浦樂團The LightningSeeds在歐洲國家盃為英格蘭隊加油而創作的加油歌「三獅，足球要回家了」（Three Lions （Football'sComing Home））。英格蘭隊今年表現優異，讓這首22年前的加油歌又開始傳唱。

不過在榮譽回到英國之前，球迷今天要先趕回家看球賽。

英國廣播公司（BBC）報導，根據推估，數百萬人今天會提早下班回家，下午5時開始，路上將開始出現第一波返家人潮，到了比賽接近開始時會塞爆，「街上會比耶誕節時還要安靜」。

英格蘭隊7日爭取4強門票時，儘管是週六，但由於民眾都在家或上酒吧看球，高速公路上車輛稀少。高速公路局表示，當天車流量減少約1/3。

英國汽車協會總裁金恩（Edmund King）表示，過去因為民眾返家看電視而造成道路淨空的最大活動是1966年英國踢進世界盃決賽，接著依序是黛安娜王妃的葬禮、阿波羅13號升空、王室婚禮，以及拳王阿里的「叢林之戰」（Rumble in the Jungle），而這場比賽未來一定會加入這份清單。

鐵路公司提醒民眾要保留充裕時間返家。維珍鐵路（Virgin Trains）特別取消所有車票限制，讓購買離峰時段車票和優待票的人能及時回家看球。

今天早上的通勤路似乎已比往常壅塞，有人在推特（Twitter）上說：「好像每個人都提早上班，才能提早回家。」

英國啤酒暨酒館協會（BBPA）推估今晚的準決賽期間將可賣出約1000萬品脫啤酒，帶來3000萬英鎊（約新台幣12億）商機。