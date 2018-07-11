不挺自家球隊 1/3蘇格蘭人不希望英格蘭奪冠
聯合新聞網 綜合報導
英格蘭將於台灣時間12日凌晨與克羅埃西亞對戰搶奪世界盃冠亞軍門票，這是英格蘭第三次晉級四強，也是英國自1966年奪冠之後，最有希望再次抱回冠軍獎盃的一次。就在世界球迷引頸期待，國際賭盤也看好英格蘭的時刻，卻傳來英國人不挺英格蘭的消息。數據顯示，35%的蘇格蘭人希望英格蘭的三獅軍團輸掉比賽。
英國在許多運動項目上，一向派出四支隊伍參加比賽，分別是英格蘭、蘇格蘭、北愛爾蘭以及威爾斯，足球也不例外。此次參加世界盃的英格蘭三獅軍團，也是在擊敗歐洲各隊包括蘇格蘭在內的其他三支英國隊伍後，才取得13席的世足賽會內賽資格。因此，雖然英格蘭身為英國球隊，卻無法獲得英國人的全數支持。早在與瑞典爭奪四強的對戰之前，蘇格蘭大城格拉斯哥的街頭上，就已經出現標著「哪一隊都好，就是不要英格蘭」的足球賽廣告看版，還有酒吧直接製作#anyonebutEngland的看板掛在牆上。外媒《USA TODAY》本週也報導了分析公司YouGov的調查結果，有35%的蘇格蘭人希望英格蘭輸掉世界盃的比賽。
英國境內四支足球隊彼此競爭的橋段一直在每屆世足賽中上演，加上蘇格蘭一直都想脫離英國獨立的政治局勢，難免也影響了對英格蘭球隊的支持度。英格蘭足球迷素來不討喜的「足球流氓」行為，也多少影響了旁人對三獅軍團的觀感。即使如此，睽違冠軍獎盃28年之後再次進入四強，似乎也改變了其他英國隊伍粉絲的心情，相較於不支持英格蘭的人數，有越來越多的英國球迷滿心期盼隊長凱恩能夠率領三獅軍團把冠軍帶回家。1966年英國主辦歐洲盃足球賽時的熱門歌曲「三隻獅子」最近再度翻紅，其中Football’s coming home的歌詞完美正中英格蘭粉絲的心聲, 該曲最近重新登上英國音樂排行榜第一名。