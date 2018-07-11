不挺自家球隊 1/3蘇格蘭人不希望英格蘭奪冠

聯合新聞網 綜合報導 2018-07-11 13:39 用LINE傳送

英格蘭將在12日凌晨與克羅埃西亞對戰，搶奪世界盃冠亞軍門票。圖截自 IG:harrykane

英格蘭 將於台灣時間12日凌晨與克羅埃西亞 對戰搶奪世界盃冠亞軍門票，這是英格蘭第三次晉級四強，也是英國自1966年奪冠之後，最有希望再次抱回冠軍獎盃的一次。就在世界球迷引頸期待，國際賭盤也看好英格蘭的時刻，卻傳來英國人不挺英格蘭的消息。數據顯示，35%的蘇格蘭人希望英格蘭的三獅軍團輸掉比賽。

有些蘇格蘭球迷寧可為瑞典或克羅埃西亞加油，也不願英格蘭贏得比賽。圖擷自 IG: #anyonebutengland

英國在許多運動項目上，一向派出四支隊伍參加比賽，分別是英格蘭、蘇格蘭、北愛爾蘭以及威爾斯，足球也不例外。此次參加世界盃的英格蘭三獅軍團，也是在擊敗歐洲各隊包括蘇格蘭在內的其他三支英國隊伍後，才取得13席的世足 賽會內賽資格。因此，雖然英格蘭身為英國球隊，卻無法獲得英國人的全數支持。早在與瑞典爭奪四強的對戰之前，蘇格蘭大城格拉斯哥的街頭上，就已經出現標著「哪一隊都好，就是不要英格蘭」的足球賽廣告看版，還有酒吧直接製作#anyonebutEngland的看板掛在牆上。外媒《USA TODAY》本週也報導了分析公司YouGov的調查結果，有35%的蘇格蘭人希望英格蘭輸掉世界盃的比賽。

蘇格蘭一間酒吧外牆掛著「哪一隊都好，就是不要英格蘭」的看板。圖截自 IG:Commercial Hotel/bar/club

英國境內四支足球隊彼此競爭的橋段一直在每屆世足賽中上演，加上蘇格蘭一直都想脫離英國獨立的政治局勢，難免也影響了對英格蘭球隊的支持度。英格蘭足球迷素來不討喜的「足球流氓」行為，也多少影響了旁人對三獅軍團的觀感。即使如此，睽違冠軍獎盃28年之後再次進入四強，似乎也改變了其他英國隊伍粉絲的心情，相較於不支持英格蘭的人數，有越來越多的英國球迷滿心期盼隊長凱恩 能夠率領三獅軍團把冠軍帶回家。1966年英國主辦歐洲盃足球賽時的熱門歌曲「三隻獅子」最近再度翻紅，其中Football’s coming home的歌詞完美正中英格蘭粉絲的心聲, 該曲最近重新登上英國音樂排行榜第一名。