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udn2018世足賽起義時刻世足要聞

卡達球迷先過乾癮 期待自家的2022世足

中央社 杜哈11日綜合外電報導
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哈里發國際體育場。 路透
哈里發國際體育場。 路透
位於卡達首都杜哈的哈里發國際體育場（Khalifa International Stadium）將於4年後舉辦世界盃足球賽，但當地球迷今天只能先靠場內的大螢幕湊合。

法新社報導，大約4500名卡達球迷擠進哈里發國際體育場的球迷區，透過大螢幕觀賞到法國在本屆世足4強賽擊敗比利時，並意識到2022年卡達世界盃的時間已開始接近。

30歲的阿提夫（Atef）是比利時球迷，他說很享受世足盛宴，「競賽強度很高，讓賽會更加有趣，並能在世界盃看到新面孔」。

不過阿提夫也承認，俄羅斯空前成功地辦好本屆世足賽，給了卡達更大壓力，讓他們需在4年後辦得同樣出色。

他說：「老實說，是的，壓力非常大，這會是世界盃首度在中東國家舉辦。這不僅是卡達，也是全中東的盛事」。

法比之戰吸引杜哈各處的球迷到體育場觀賽，雖然大部分是男性，但也有不少家庭和女性到場。哈里發國際體育場是座有空調的場館，杜哈夏季的濕度，即便過了晚間9時仍會感覺像攝氏40度的高溫，因此空調場館確有需要。

卡達取得2022年世界盃足球賽主辦權後，質疑聲浪從未停止過，包含貪污疑雲與侵犯人權等問題。此外，卡達為保守穆斯林國家，雖未禁酒，但對酒精飲料販售有嚴格的限制，讓球迷飲酒問題引發熱議。2022年屆時可能會有約150萬各地球迷湧入杜哈。

雖然卡達仍准許世足賽期間賣酒精飲料，但目前的計畫是僅限特定區域。

當地球迷穆罕默德（Mohamed）是名教師，他倒不擔心。他說：「這不成問題，大家大可想喝就喝。」被問及難道這不會觸怒當地人，他則說不信卡達民眾會生氣。

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