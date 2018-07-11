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曾靠穿門將襪子改運 英格蘭主帥遭開除後不再迷信

聯合報 記者劉肇育╱即時報導
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英格蘭主帥邵斯蓋特過去也有迷信傳統，但被開除後就不再相信了。 美聯社
英格蘭主帥邵斯蓋特過去也有迷信傳統，但被開除後就不再相信了。 美聯社

足球場上迷信無奇不有，將在明天凌晨4強賽出賽的英格蘭，球隊中場大將阿里（Dele Alli）就有在賽前一晚一定要淋浴8分鐘的習慣，而英格蘭主帥邵斯蓋特（Gareth Southgate）則表示，過去雖然曾有過穿門將襪子的迷信，但很快這樣的迷信就遭到破除。

英格蘭將在明天凌晨出戰克羅埃西亞爭奪世足賽決賽門票，而為了拿下這場關鍵戰役，英格蘭球員皆是嚴陣以待，其中球隊中場大將阿里在近日受否時就曾表示，自己是個相當迷信的人，不僅在比賽前一晚都要淋冷水浴8分鐘，還必須在膝蓋上貼上膠帶，避免在比賽過程中受傷。

阿里自爆賽前有許多迷信作法。 美聯社
阿里自爆賽前有許多迷信作法。 美聯社

「我確實有很多迷信的地方，像是比賽踏入球場時， 我必須先踏進右腳，隨後才是左腳。」阿里近日在接受英國媒體的採訪時，談到了關於個人的迷信問題， 「然後在比賽前一晚我要淋8分鐘的冷水浴，我也不知道原因是什麼，賽前也必須進行相同的祈禱。」

而英格蘭總教練邵斯蓋特也透露，過去在米德斯堡足球俱樂部執教時期，也曾有過穿門將襪子的迷信，不過僅維持了三場比賽就破功， 「記得有一場比賽我忘記帶襪子，球隊工作人員就幫我借了一雙門將的黑色襪子，最終我們贏下了那場比賽，大家就說我穿的是幸運襪，不過下一場比賽我覺得這太蠢了，於是就沒有穿上它，結果我們輸掉那場比賽。」

未穿上幸運襪而輸球後，邵斯蓋特透露在第3場比賽決定重新穿上那雙襪子，雖然球隊最終以2：0拿下勝利，但比賽後他卻收到殘酷打擊， 「賽後我就被解雇了，也從那一刻開始，我就不再相信迷信。」

英格蘭邵斯蓋特阿里世足

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