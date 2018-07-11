udn
udn
球評列表
傑拉德 傑拉德 羅伊 羅伊 鄭仲嵐 鄭仲嵐 喬齊安 喬齊安 慕亞 慕亞 謝凱邦 謝凱邦 吳敏欣 吳敏欣 梅塞施密特 梅塞施密特 Bayes Izo Bayes Izo 何長發 何長發 關之恆 關之恆 張皓勛 張皓勛 Dennis Dennis
udn2018世足賽起義時刻世足要聞

英克交鋒 威廉王子送祝福、克國女總統缺陣

聯合報 記者劉肇育╱即時報導
用LINE傳送

克羅埃西亞女總統科琳達8強戰曾在現場觀戰，成為場外焦點。 美聯社
克羅埃西亞女總統科琳達8強戰曾在現場觀戰，成為場外焦點。 美聯社

英格蘭克羅埃西亞將在明天凌晨爭奪世足賽決賽另一張門票，兩國指標性人物也紛紛出面力挺自家球隊，英國威廉王子今天親自與英格蘭隊取得聯繫，並送上祝福；而在世足8強賽現身場邊觀戰並引發球迷高度關注的克羅埃西亞女總統科琳達（Kolinda Grabar Kitarovic），雖然在4強賽不會到場觀賽，但她也提前預告，會在決賽再度前往俄羅斯為球隊打氣。

英格蘭前一次闖進世足4強賽已經是1990年的義大利世足賽，歷經幾屆賽事雷聲大雨點小的表現後，今年「足球回家（Footballs Coming Home）」的旋律再度在整個英格蘭傳唱，且包括英國皇室也向球隊送上祝福。

在4強賽開踢前夕，英國威廉王子為英格蘭獻上祝福。 路透
在4強賽開踢前夕，英國威廉王子為英格蘭獻上祝福。 路透

根據英國媒體報導，在4強賽開踢前夕，英國威廉王子已親自與球隊取得聯繫，並祝福他們能在本場比賽中有好表現。一名王室成員在受訪時透露，威廉王子除了在本屆賽事前親自接見英格蘭隊，比賽期間也不時關注他們的表現， 「他現在就像英格蘭的所有球迷一樣，希望球隊能夠創造歷史，把勝利帶回家鄉。」

至於在8強賽稱職扮演「第12人」的克國女總統科琳達，當時選擇入座觀眾席盡情為球隊打氣的親民表現，讓她成為場外亮點，更引發網友的熱搜。

不過今天傳出科琳達因公務不會在場觀看4強賽，但她也提前向克羅埃西亞球員預告，只要他們能夠闖進世足決賽，將會排除萬難前往觀賽，再度扮演球隊最堅強的「第12人」。

英格蘭克羅埃西亞世足

延伸閱讀

留言

熱門文章
udn 瘋運動粉絲團
udn 瘋運動
Top