英克交鋒 威廉王子送祝福、克國女總統缺陣

聯合報 記者劉肇育╱即時報導 2018-07-11 11:28 用LINE傳送

克羅埃西亞女總統科琳達8強戰曾在現場觀戰，成為場外焦點。 美聯社

英格蘭 與克羅埃西亞 將在明天凌晨爭奪世足 賽決賽另一張門票，兩國指標性人物也紛紛出面力挺自家球隊，英國威廉王子今天親自與英格蘭隊取得聯繫，並送上祝福；而在世足8強賽現身場邊觀戰並引發球迷高度關注的克羅埃西亞女總統科琳達（Kolinda Grabar Kitarovic），雖然在4強賽不會到場觀賽，但她也提前預告，會在決賽再度前往俄羅斯為球隊打氣。

英格蘭前一次闖進世足4強賽已經是1990年的義大利世足賽，歷經幾屆賽事雷聲大雨點小的表現後，今年「足球回家（Footballs Coming Home）」的旋律再度在整個英格蘭傳唱，且包括英國皇室也向球隊送上祝福。

在4強賽開踢前夕，英國威廉王子為英格蘭獻上祝福。 路透

根據英國媒體報導，在4強賽開踢前夕，英國威廉王子已親自與球隊取得聯繫，並祝福他們能在本場比賽中有好表現。一名王室成員在受訪時透露，威廉王子除了在本屆賽事前親自接見英格蘭隊，比賽期間也不時關注他們的表現， 「他現在就像英格蘭的所有球迷一樣，希望球隊能夠創造歷史，把勝利帶回家鄉。」

至於在8強賽稱職扮演「第12人」的克國女總統科琳達，當時選擇入座觀眾席盡情為球隊打氣的親民表現，讓她成為場外亮點，更引發網友的熱搜。

不過今天傳出科琳達因公務不會在場觀看4強賽，但她也提前向克羅埃西亞球員預告，只要他們能夠闖進世足決賽，將會排除萬難前往觀賽，再度扮演球隊最堅強的「第12人」。