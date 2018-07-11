球星沒踢進為何抱頭 專家從心理學角度分析

中央社 紐約10日專電 2018-07-11 16:13 用LINE傳送

世界盃各國球員沒踢進的反應幾乎千篇一律，都是用雙手抱頭露出懊惱表情。為何如此，專家嘗試從心理學角度分析。 美聯社

世界盃各國球員沒踢進的反應幾乎千篇一律，都是用雙手抱頭露出懊惱表情。為何如此，專家嘗試從心理學角度分析。 美聯社

世界盃足球賽踢得正熱，球迷一定會發現，球星進球後慶祝姿勢千奇百怪，沒踢進的反應幾乎千篇一律，都是用雙手抱頭露出懊惱表情。為何如此，專家嘗試從心理學角度分析。

紐約時報報導，無論高難度或簡單進球機會，世足 場上球員只要沒把握好，幾乎都會抱頭，以肢體語言表達「怎麼會沒踢進」。鑽研這類反應的學者專家一致認為，這與人類心理息息相關，反倒和足球毫無關係。

加拿大英屬哥倫比亞大學心理學教授崔西（Jessica Tracy）表示，抱頭姿勢代表「你知道你搞砸了」，能告訴其他人「我懂，我很抱歉，請別把我踢出去，沒必要把我給殺了」。

抱頭姿勢並非失手的球員專屬。最有名的例子之一是2010年世足賽，奈及利亞隊前鋒雅庫布（Yakubu Aiyegbeni）在門前踢歪，錯失空檔進球追平比數的大好機會。他之後一動也不動楞在場上，隊友與場邊教練幾乎每個人都同時抱頭，露出不可置信的表情。

崔西2008年共同發表一份研究，探討視力正常和先天盲奧運選手在勝敗情況下做出的姿勢。他們發現的證據顯示，驕傲和羞恥的外顯行為是天生且普遍的。崔西指出，把頭埋在雙手之中，肢體變得更加渺小，是感到羞恥時的典型外顯元素。

曾代表美國國家隊踢球、目前擔任球評的瓊斯（Cobi Jones）說，搞砸大好進球機會後抱頭，是表達難以置信和尷尬，「我們每天訓練就是為了把球踢進門，不該錯失那麼容易的機會」。

此外，門將精采撲救，也常讓敵隊球員抱頭以對。2006年世足賽冠軍戰是經典案例之一。

當年法國 與義大利隊踢進延長賽，法國巨星席丹（Zinedine Zidane）一記頭槌，原本以為球就要進門，沒想到義大利門將布馮（Gianluigi Buffon）躍起用指尖碰到，球飛出球門橫梁，髮量漸稀的席丹馬上做出雙手抱頭姿勢。

加州大學柏克萊分校心理學教授凱爾納（DacherKeltner）表示，人們大吃一驚時，手往往會往頭部移動，呈現保護姿勢，這類行為意圖是保護頭部不受外界衝擊傷害。

凱爾納1996年發表研究，探討人們對突如其來噪音的情緒反應，受試者和足球員差點就進球後的反應類似。凱爾納說：「你聽到巨大聲響，彷彿擊中你脆弱又關鍵的頭部，你會本能地想保護它。欠缺臨門一腳帶來的精神痛苦，也會產生這類頭部保護動作。」