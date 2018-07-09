向NFL、NBA取經 英格蘭靠定位球闖四強

聯合報 記者蘇志畬╱即時報導 2018-07-09 10:01 用LINE傳送

英格蘭踢定位球。 路透 英格蘭今年在世界盃的11顆進球中，有8球來自定位球，這是總教練邵斯蓋特（Gareth Southgate）積極向NFL、NBA取經的結果，引進其他運動在空間上的爭搶，強化過往英格蘭的弱項。

1996年在歐洲盃罰球踢丟後，邵斯蓋特就不打算把比賽勝負交給機率，他從3月就開始讓球員、門將練習12碼罰球，最終也在對哥倫比亞時收到效果，順利打進世界盃四強。

邵斯蓋特表示，「我們認識到定位球是世界盃的關鍵，這是我們需要努力的地方。」邵斯蓋特的團隊發現，2014年巴西世界杯，有11%的進球來自角球，不過英格蘭自從2010年世界盃的16強賽後，所有國際賽加起來72次角球機會都未能進球。

邵斯蓋特找來前蘇格蘭足球員羅素（Allan Russell）擔任教練，專責負責定位球，分析對方防守球員的站位、守門員的弱點，提供英格蘭應該進攻的方式，羅素曾效力美國職業足球隊，這些觀念來自他與NFL教練的交流。

「我們必須要做些不同的突破。」邵斯蓋特也跑到美國取經，參觀西雅圖海鷹的練習，「我們跑去看NFL是怎麼進行這些戰術的，他們的進攻、防守佈置十分吸引我的注意。」

今年2月去美國看超級盃時，邵斯蓋特順道參訪了NBA灰狼及鵜鶘的比賽，對於籃球中的擋拆、空手掩護等戰術十分有興趣，希望能運用在足球中，賽後還不斷向教練提問。

邵斯蓋特融合不同運動的戰術目前看來收到成效，英格蘭踢進四強，11顆進球僅次於比利時，其中包括4顆角球進球、1顆自由球，以及3顆罰球。