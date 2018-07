喊「榮耀歸給烏克蘭」挑釁 克國球員逃過禁賽

維達。 美聯社 克羅埃西亞擊敗俄羅斯睽違20年重返4強,但陣中球員維達(Domagoj Vida)賽後個人推特上的慶祝影片中,高喊政治性言論「榮耀歸給烏克蘭(Glory to Ukraine)」惹議,不過FIFA最終予以警告,讓他逃過禁賽處分。

維達8強賽延長賽中攻進超前球,是克國埃西亞贏球功臣之一,過去曾效力烏克蘭足球超級聯賽基輔迪納摩足球俱樂部長達5年,賽後影片中他高喊「榮耀歸給烏克蘭(Glory to Ukraine),這場勝利要獻給基輔迪納摩足球俱樂部和烏克蘭。」挑起烏克蘭和俄羅斯間政治敏感神經。

2014年克里米亞半島遭俄羅斯併吞,不過烏克蘭認為該區域應有部分屬於烏克蘭領土,「榮耀歸給烏克蘭」一詞被用在烏克蘭親歐盟示威運動中,維達在擊敗俄羅斯後提及此政治敏感用語,FIFA最重可依「賽事中公然散布政治性標語挑釁」處兩場禁賽及最低5000瑞士法郎罰款。

不過FIFA在審視過後,國際足總紀律委員會僅對維達提出警告,並無任何處分。維達事後則解釋,這只是與朋友間的玩笑話,「我效力基輔迪納摩後有不少朋友,但此言並無冒犯。我不懂俄羅斯球迷為何不能理解,我喜愛他們,這只是個單純的笑話。」

先前瑞士2比1擊敗塞爾維亞,身為阿爾巴尼亞裔的瑞士球員沙基里(Xherdan Shaqiri)、賈卡(Granit Xhaka),進球後兩人將雙手在胸前交叉,比出老鷹飛翔的阿爾巴尼亞標誌,遭FIFA罰款2.5萬法郎(約台幣77萬元)。

This isn't going to go down well with Russian fans. After #RUSCRO, Ognjen Vukojević and Domagoj Vida celebrate with a "Slava Ukrayini" video message and dedicate the victory to Ukraine. pic.twitter.com/UePKTdbFVJ