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喊「榮耀歸給烏克蘭」挑釁 克國球員逃過禁賽

聯合報 記者林宋以情╱即時報導
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維達。 美聯社
維達。 美聯社
克羅埃西亞擊敗俄羅斯睽違20年重返4強，但陣中球員維達（Domagoj Vida）賽後個人推特上的慶祝影片中，高喊政治性言論「榮耀歸給烏克蘭（Glory to Ukraine）」惹議，不過FIFA最終予以警告，讓他逃過禁賽處分。

維達8強賽延長賽中攻進超前球，是克國埃西亞贏球功臣之一，過去曾效力烏克蘭足球超級聯賽基輔迪納摩足球俱樂部長達5年，賽後影片中他高喊「榮耀歸給烏克蘭（Glory to Ukraine），這場勝利要獻給基輔迪納摩足球俱樂部和烏克蘭。」挑起烏克蘭和俄羅斯間政治敏感神經。

2014年克里米亞半島遭俄羅斯併吞，不過烏克蘭認為該區域應有部分屬於烏克蘭領土，「榮耀歸給烏克蘭」一詞被用在烏克蘭親歐盟示威運動中，維達在擊敗俄羅斯後提及此政治敏感用語，FIFA最重可依「賽事中公然散布政治性標語挑釁」處兩場禁賽及最低5000瑞士法郎罰款。

不過FIFA在審視過後，國際足總紀律委員會僅對維達提出警告，並無任何處分。維達事後則解釋，這只是與朋友間的玩笑話，「我效力基輔迪納摩後有不少朋友，但此言並無冒犯。我不懂俄羅斯球迷為何不能理解，我喜愛他們，這只是個單純的笑話。」

先前瑞士2比1擊敗塞爾維亞，身為阿爾巴尼亞裔的瑞士球員沙基里（Xherdan Shaqiri）、賈卡（Granit Xhaka），進球後兩人將雙手在胸前交叉，比出老鷹飛翔的阿爾巴尼亞標誌，遭FIFA罰款2.5萬法郎（約台幣77萬元）。

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